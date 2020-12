14 dic 2020 11:42

I PREDATORI DELL’ANCA PERDUTA! – CHIAMATE UN ORTOPEDICO: A 78 ANNI HARRISON FORD TORNA NEI PANNI DI INDIANA JONES PER IL QUINTO E ULTIMO FILM DELLA SAGA, CHE SARÀ DIRETTO DA JAMES MANGOLD - LO HA ANNUNCIATO LA DISNEY CHE PREVEDE L'USCITA NEL LUGLIO 2022 - L’ATTORE È APPARSO PER LA PRIMA VOLTA NEI PANNI DELL'ARCHEOLOGO IN “I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA” NEL 1981 E… - VIDEO