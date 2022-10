IL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA VA ALLA SCRITTRICE FRANCESE ANNIE ERNAUX, AUTRICE DI "GLI ANNI", "IL POSTO" E "L'EVENEMENT", DA CUI È STATO TRATTO IL FILM PREMIATO CON IL LEONE D'ORO A VENEZIA NEL 2021 – COME AL SOLITO, SMENTITE LE VOCI CHE DAVANO IN LIZZA I SOLITI NOTI: SALMAN RUSHDIE, VITTIMA DI UN ATTENTATO AD AGOSTO, HARUKI MURAKAMI, HOUELLEBECQ E DELILLO – GODE LA PICCOLA CASA EDITRICE ROMANA “L’ORMA”, CHE LA PUBBLICA IN ITALIA E ORA ASSISTERÀ AL SOLITO BOOM DI VENDITE DI CHI NON L’HA MAI SENTITA NOMINARE E PROVERÀ A RIMEDIARE…

Da www.corriere.it

ANNIE ERNAUX - PREMIO NOBEL DELLA LETTERATURA 2022

Annie Ernaux è Nobel per la Letteratura 2022. Lo ha annunciato l’Accademia di Svezia.

I pronostici

In attesa del Nobel, erano circolate come sempre indiscrezioni e voci. Tra i nomi che ricorrono di anno in anno ci sono l’autore giapponese Haruki Murakami; lo scrittore angloindiano Salman Rushdie, autore del bestseller Versetti satanici, vittima di un accoltellamento nell’agosto scorso; il re dell’horror Stephen King; il maestro americano della letteratura Don DeLillo; l’autore francese Michel Houellebecq. E, in ordine sparso, altri noti: Milan Kundera, Annie Ernaux, Peter Nadas, Chimamanda Ngozi Adichie, Edna O’Brien, la nostra Elena Ferrante (autrice la cui vera identità è sconosciuta). Tra i nomi caldi del 2022 circolano poi quelli dell’ungherese László Krasznahorkai, del norvegese Jon Fosse e della russa Lyudmila Ulitskaya.

ANNIE ERNAUX - GLI ANNI

I Nobel degli anni scorsi

A dispetto dei favoriti a vincere il Nobel può essere un outsider. È il caso degli ultimi due premi Nobel: nel 2021 lo scrittore tanzaniano naturalizzato britannico Abdulrazak Gurnah, professore emerito di Letteratura inglese e postcoloniale all’Università del Kent, autore di dieci romanzi, tutti in corso di pubblicazione in Italia presso La nave di Teseo; il più recente è Voci in fuga, uscito a giugno; e, nel 2020, la poetessa laureata e già vincitrice del Pulitzer, Louise Glück, americana, premiata «per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza dell’individuo»; tra i suoi lavori Notte fedele e virtuosa, raccolta pubblicata in Italia da Il Saggiatore.

Il Nobel per la Letteratura viene assegnato dall’Accademia svedese: il primo vincitore fu nel 1901 il poeta francese Sully Prudhomme. La Francia è anche il Paese con più premiati: 15, davanti a Stati Uniti (12) e Regno Unito (11). Nell’elenco dei premiati figurano anche sei italiani, cinque uomini e una donna si tratta, in ordine di assegnazione, di Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997).

ANNIE ERNAUX

Il riconoscimento viene assegnato con cadenza annuale, salvo eccezioni come è accaduto nell’edizione del 2018 quando per uno scandalo che ha riguardato l’Accademia, la scelta è slittata di un anno: il 2019 ha visto la proclamazione due vincitori uno per il 2018, la scrittrice polacca Olga Tokarczuk, e uno per il 2019, l’autore austriaco Peter Handke. Dopo l’annuncio del vincitore, che avviene per tradizione il primo giovedì di ottobre, il premio viene consegnato in dicembre durante una cerimonia pubblica.

ANNIE ERNAUX

ANNIE ERNAUX - IL POSTO

