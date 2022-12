PER PRENDERSI “ITA”, I TEDESCHI PRETENDONO CHE IL GOVERNO SI ACCOLLI TUTTE LE ROGNE LEGALI – LUFTHANSA È SPAVENTATA DALLE OLTRE MILLE CAUSE DI LAVORO INTENTATE DAI DIPENDENTI DI ALITALIA CHE NON SONO STATI ASSUNTI NELLA NUOVA COMPAGNIA. E, NELLA TRATTATIVA PER L'ACQUISTO DI ITA AIRWAYS, HA CHIESTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DI METTERE DA PARTE DECINE E DECINE DI MILIONI PER EVENTUALI RISARCIMENTI DA PAGARE…

Estratti dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

C'è un macigno sulla strada della vendita di Ita Airways a Lufthansa. La compagnia tedesca è spaventata dalle oltre 1.147 cause di lavoro che pendono sulla testa di Ita. Sono le cause che - tra Roma, Milano e alcuni tribunali esteri - hanno intentato i dipendenti di Alitalia in cassa integrazione. […]

La tesi dei ricorrenti è chiara: Ita non sarebbe una società del tutto nuova, come vuole far credere. Al contrario, opererebbe in continuità con Alitalia. Quindi dovrebbe farsi carico dei suoi ex dipendenti.

Durante la trattativa con il ministero dell'Economia - che vende Ita - Lufthansa è stata chiara. Chiede che lo Stato accantoni e metta da parte decine e decine di milioni per risarcire i dipendenti di Alitalia vincitori delle cause (eventualmente) in uno dei tre gradi di giudizio. La richiesta di Lufthansa allarma il ministero dell'Economia che ha preso una prima contromisura. Ha suggerito a Ita un cambio nelle relazioni sindacali.

Negli ultimi incontri con i sindacati, i manager della compagnia aerea si sono mostrati molto più concilianti. Ita depone le armi non soltanto verso Cgil, Cisl e Uil (con cui aveva già un rapporto abbastanza sereno). Stavolta l'apertura investe anche i sindacati di base, come Cub e Usb. E, nel nuovo clima, Ita prende una posizione importante sulle vertenze. Lascia intendere ai sindacati che anche persone in causa contro Ita potranno essere assunte nel 2023, quando il vettore recluterà oltre 1200 persone tra comandanti, piloti e assistenti di volo. Cadrà, così, la pregiudiziale che finora era in campo. […]

Ovviamente le udienze in Tribunale continuano, sulle cause di lavoro. La scorsa settimana, durante un'udienza a Roma, i legali di Ita hanno chiesto al giudice un rinvio dell'udienza al 2 marzo 2023. Nel motivare la richiesta di rinvio, i legali di Ita hanno spiegato che la vendita della compagnia avrebbe subito una forte accelerazione entro il 20 gennaio 2023.

Un'ultima novità riguarda proprio le dipendenti e i dipendenti della ex Alitalia. Queste persone stanno ricevendo solo la cassa integrazione di base. Non incassano l'assegno integrativo - ben più consistente - che è finanziato dal Fondo speciale per il trasporto aereo. Il mancato versamento va da fine settembre a dicembre 2022. Il problema, lentamente, sembra avviato a soluzione. I commissari di Alitalia, società fallita e ora in amministrazione straordinaria, vogliono garantire loro una prima parte dell'assegno integrativo. Coprirà il periodo che va dal 22 settembre al 31 ottobre. […]

