Dagotraduzione dal Washington Post

Adele intervistata da Oprah Winfrey 4

L'ultima volta che Oprah Winfrey è apparsa sulla CBS una domenica sera, intervistava il Duca e la Duchessa del Sussex in uno speciale bomba che ha provocato ondate d'urto in tutto il mondo. Ieri sera, era con un’altra superstar, la cantautrice britannica Adele. Non causerà altrettanto scalpore, ma la CBS non ritaglia due ore in prima serata per chiunque, quindi ci sono stati molti momenti degni di nota.

Intitolato "Adele One Night Only", lo speciale di due ore (programmato per l'uscita di questo venerdì del suo attesissimo quarto album in studio, "30") era una combinazione di spettacolo e intervista. Adele si è esibita in una splendida serata al Griffith Observatory di Los Angeles, di fronte a una folla piena di celebrità da Lizzo a Melissa McCarthy a Drake. Ha cantato un mix di 10 canzoni vecchie e nuove tra cui "Hello", "Rolling in the Deep", "Make You Feel My Love" e il suo ultimo singolo da record, "Easy on Me".

Adele

Tra una traccia e l'altra, la telecamera ha inquadrato Adele seduta nel roseto di Winfrey, mentre la conduttrice del talk show le chiedeva del suo divorzio, della sua tanto discussa perdita di peso, della sua relazione con il famoso agente sportivo Rich Paul e altro ancora. Ecco le quattro rivelazioni più personali tratte dall'intervista.

1) I suoi ultimi giorni con il padre

Nello speciale di Oprah non c’era molto di più rispetto a quanto uscito sui giornali in questi giorni circa il rapporto di Adele con il padre, ma c’è una grande differenza tra leggere della complicata relazione e sentirla raccontata ad alta voce.

Adele con il padre Mark Evans

Adele, 33 anni, ha già parlato di suo padre, Mark Evans, e del fatto che fosse un alcolizzato; i suoi genitori si sono separai quando lei era piccola. Quando Winfrey le ha chiesto di nominare «una profonda ferita» del passato che stava cercando di guarire, Adele ha risposto: «L’assoluta mancanza di presenza e impegno di mio padre con me». Ha spiegato che il fatto di essere lontani ha influenzato le loro relazioni perché ha imparato a non avere aspettative.

Mark Evans

Ma dopo che al padre è stato diagnosticato un cancro, hanno ricominciato a parlare. Lui non aveva mai ascoltato la sua musica perché pensava che sarebbe stato troppo doloroso emotivamente, ma questa primavera, quando la malattia ha preso una brutta piega, ha insistito affinché ascoltasse alcuni dei suoi album, tra cui la canzone “To be loved”.

«Il mio obiettivo principale nella vita è essere amata e amare. E quindi volevo suonarla a mio padre per dirgli: “Sei il motivo per cui non l’ho ancora fatto”». «Era la ragione per cui non ho saputo cosa significasse una relazione d’amore con qualcuno». Entrambi hanno pianto quando ha sentito la canzone, e il padre ha finito per ascoltare anche i suoi album precedenti. Quando è morto a maggio, si erano riappacificati.

2) Il senso di colpa che prova per il suo divorzio e per suo figlio

Adele intervistata da Oprah Winfrey 2

Il figlio di 9 anni di Adele, Angelo, era tra il pubblico al Griffith Observatory, e la cantante ha detto alla folla che era la prima volta che la vedeva esibirsi. Ha scherzato con Winfrey sul fatto che ancora non si rende conto che sua madre è famosa, ed è rimasto molto più colpito quando lo ha portato a uno spettacolo di Taylor Swift.

Adele ha detto che ama ancora il suo ex marito, il dirigente di beneficenza Simon Konecki, ma poco dopo il loro matrimonio nel 2018, ha avuto la difficile realizzazione che stava solo "arrancando" invece di vivere la vita. Si sono separati poco dopo e hanno ufficialmente divorziato quest'anno.

Adele intervistata da Oprah Winfrey

I due sono rimasti amici; vive in una casa di fronte a lei a Los Angeles. E sì, ha detto Adele, è consapevole che il suo prossimo album affronterà la loro separazione, anche se non è un argomento di conversazione frequente. Anche se è contenta che Angelo ora la veda in un posto molto migliore, è sempre stata fissata all'idea di una famiglia nucleare dopo la sua infanzia, e si sente estremamente in colpa.

«Non l'ho ancora completamente superato, il fatto di aver scelto di smantellare la vita di mio figlio per conto mio - mi mette molto a disagio», ha detto Adele. Spera che un giorno suo figlio capirà la sua scelta dolorosa.

3) Come si sente riguardo alle reazioni dei fan sulla sua perdita di peso

Adele intervistata da Oprah Winfrey 3

Ogni volta che Adele pubblica una foto, un tabloid la riprende per raccontare la sua "trasformazione". La cantante ha perso circa 45 chili dal 2019 e ha detto a Winfrey che la perdita di peso non era l'obiettivo quando ha iniziato un programma di allenamento intensivo: ha avuto "gli attacchi di ansia più terrificanti" dopo aver lasciato suo marito, e la palestra era l'unico luogo in cui si sentiva calma e sotto controllo. Con l'aiuto di un personal trainer, è arrivata al punto in cui poteva sollevare 80 chili. (Questo è stato uno dei pochi dettagli che ha davvero scioccato Winfrey.)

Adele 3

Winfrey ha affermato che quando ha attraversato la sua documentata perdita di peso, i suoi fan hanno sentito che li aveva "abbandonati". «Molte persone parlano del tuo peso», ha detto Winfrey, e ha chiesto com'è stato sperimentare le varie reazioni delle persone.

«Non sono scioccata o addirittura turbata da questo perché il mio corpo è stato oggettivato per tutta la mia carriera», ha detto Adele, osservando che le persone la giudicheranno come "troppo grande» o "troppo piccola", non importa cosa, il che rende qualsiasi critica difficile da prendere sul serio. «Non ho mai ammirato nessuno a causa del loro corpo».

«E quando eri più pesante, stavi bene», ha detto Winfrey. «Lo ero, ed ero positiva per il corpo allora e sono positiva per il corpo ora», ha detto Adele. «Ma non è compito mio convalidare il modo in cui le persone si sentono riguardo al proprio corpo. E mi dispiace che, sai, qualcuno si senta malissimo con se stesso. Ma non è il mio lavoro. … Sto cercando di sistemare la mia vita. Non posso aggiungere un'altra preoccupazione».

4) La sua nuova relazione

Adele 4

Winfrey ha avuto un grande piacere nel riferirsi al nuovo fidanzato di Adele come il "super agente" Rich Paul, una descrizione accurata visto che rappresenta LeBron James e altre superstar NBA. «Sto arrossendo!» ha detto Adele a un certo punto, ma Winfrey ha insistito per conoscere i dettagli.

Adele ha detto che lei e Paul si sono conosciuti a una festa di compleanno un paio di anni fa, e prima sono usciti da soli a una cena che pensava fosse un incontro di lavoro. Hanno iniziato a frequentarsi quest'anno e sono usciti allo scoperto durante l'estate.

adele

«È così divertente. No, è esilarante. E molto intelligente. … È abbastanza incredibile guardarlo fare quello che fa», ha detto Adele.

«Questa relazione è la prima volta che in realtà…». Winfrey si interrompe. «Ho amato me stessa e sono stata aperta ad amare ed essere amata da qualcun altro», ha confermato Adele. «Sì».