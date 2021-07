PRENDETE E VACCINATEVI TUTTI! – IL GIORNO DOPO L’ANNUNCIO DEL GREEN PASS CI SONO STATI ALMENO 250MILA PRENOTATI IN PIÙ ALLA VACCINAZIONE, CON AUMENTI DAL 15 AL 200% – IN ALCUNE REGIONI LE ISCRIZIONI SONO TRIPLICATE. E ORA L’OBIETTIVO È MARCIARE VELOCI VERSO L’IMMUNITÀ COLLETTIVA A FINE SETTEMBRE. MANCANO ALL’APPELLO CIRCA 8,5 MILIONI DI PERSONE…

Fabio Savelli per il “Corriere della Sera”

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 1

Un nuovo scatto nelle prenotazioni del 20% rispetto al giorno prima. Preventivabile, ma non in queste proporzioni soprattutto in alcune regioni come Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui la campagna vaccinale stava già andando spedita.

L'annuncio dell'obbligatorietà del green pass dal 6 agosto per frequentare ristoranti al chiuso, eventi, impianti sportivi ha portato a un'impennata nelle adesioni sulle piattaforme regionali che convogliano le prenotazioni per le prime dosi. «Incrementi che vanno dal +15% al +200% in base alle Regioni», dice il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

francesco paolo figliuolo si vaccina

Stime verosimili, calcolate sommando i dati che arrivano un po' alla spicciolata dalle regioni, indicano circa 250mila nuovi prenotati alla campagna solo nella giornata di ieri. Su base nazionale, rispetto alle 24 ore precedenti, sono aumentati di un quinto i nuovi aderenti. Persone che finora non si erano mosse, nonostante da metà giugno le prenotazioni fossero state svincolate dalle fasce di età.

vaccino anti coronavirus di moderna

Ma le novità del decreto, che nei fatti sostiene le vaccinazioni viste le limitazioni per chi è sprovvisto di green pass, hanno convinto alcuni indecisi. Nel Lazio in poche ore 55mila nuove prenotazioni, dieci volte oltre la media della settimana precedente. In Lombardia fino alle 20 di ieri oltre 62mila, nel Veneto 20mila nuovi prenotati fino alle 16 di ieri, in Emilia Romagna le proiezioni alla stessa ora indicano una forbice tra 22mila e 25mila nuovi prenotati in un giorno, 80mila negli ultimi quattro, quando l'obbligo del Certificato verde stava ormai diventando una realtà.

polmoni di una persona positiva al covid ma vaccinata

In Toscana 13mila nuovi aderenti fino alle 18 di ieri, oltre 20mila in Piemonte, circa 9mila in Campania alle ore 16, numero analogo a quello della Liguria che già giovedì sera aveva fatto registrare 5mila nuovi prenotati. In Puglia le prenotazioni sono triplicate rispetto al giorno precedente, in Basilicata sono raddoppiate, come nelle Marche e in Umbria, ma anche in Friuli Venezia Giulia e Sardegna. L'obiettivo del governo è stato dunque centrato.

Cioè spingere la campagna vaccinale verso il raggiungimento dell'immunità collettiva a fine settembre quando dovremmo aver «coperto» con doppia dose almeno 43,4 milioni di italiani, l'80% della platea di vaccinabili dai 12 anni in su. Ne mancano all'appello circa 8,5 milioni. In tutte le regioni nei primi quindici giorni di luglio si era notata una flessione nelle registrazioni.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 3

Diffidenti, no-vax, disinteressati, attendisti per non rischiare di rimanere vincolati alla data del richiamo nei giorni di ferie. Il Certificato verde ha «stanato» chi tergiversava. In Lombardia sono stati «recuperati» alla campagna oltre mille over 60, i più a rischio. Le date di somministrazione però divergono tra regione e regione. In quelle più piccole è realistico fare la prima puntura nel giro di una settimana, dieci giorni, in quelle più popolose è verosimile slittare anche a dopo Ferragosto.

francesco figliuolo

Ma le variabili sono infinite: programmazione dei richiami, scorte nei frigoriferi, turnazione del personale sanitario negli hub vaccinali. Anche i richiami sono destinati a ridursi col passare dei giorni vista l'attuale tasso di seconde dosi di circa 450mila in media al giorno. Al netto di qualche collo di bottiglia in alcune regioni - che farà slittare la puntura di chi aderisce ora alla campagna ben oltre il 6 agosto - le forniture restano adeguate a una domanda che sta schizzando verso l'alto dopo qualche settimana di flessione.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 2

Ci sono poco meno di 2,6 milioni di dosi Pfizer e Moderna di scorta nei frigoriferi oltre a 850mila di AstraZeneca e 900mila di Janssen utilizzabili però solo per gli over 60, categoria in cui mancano all'appello circa 2,1 milioni di persone. Si tratta di stock che si esauriranno in pochi giorni ma sono previste 3,5 milioni di dosi a settimana di nuove forniture. Dunque le 500mila punture quotidiane dovrebbero essere mantenute con questi nuovi aderenti. Nel boom di prenotazioni di ieri soprattutto la fascia tra i 12 e i 19 anni, da coprire in fretta per riaprire in sicurezza le scuole a settembre.