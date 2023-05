22 mag 2023 18:01

PRENDI IL BIMBO E SCAPPA – A MILANO, IN PIAZZA GAE AULENTI, IERI POMERIGGIO UNA RAGAZZA HA TENTATO DI RAPIRE UN BAMBINO DI DUE ANNI IN MEZZO A DECINE DI PERSONE. SI È AVVICINATA AL PICCOLO E L'HA PRESO IN BRACCIO. IL PAPÀ HA VISTO LA SCENA, HA URLATO “CHE FAI? METTILO GIÙ”, ED È RIUSCITO A RIPRENDERSI IL FIGLIO – LA RAGAZZA SI È DATA ALLA FUGA MA È STATA FERMATA POCO DOPO DAI CARABINIERI. È UNA 22ENNE ITALIANA DI ORIGINI MAROCCHINE CON PRECEDENTI PENALI E AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE...