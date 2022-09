PRENDI IL NEONATO E SCAPPA! – IN UN SUPERMERCATO DI LIPSIA, IN GERMANIA, UNA DONNA HA RAPITO UN BAMBINO DI UN MESE – LA FUGGITIVA È STATA RINTRACCIATA E ARRESTATA DALLA POLIZIA DOPO UNA NOTTE DI RICERCHE – IL PICCOLO STA BENE ED È STATO RESTITUITO AI GENITORI…

Un bambino di un mese è stato rapito da una donna in un supermercato di Lipsia, in Germania. Il neonato è sparito giovedì sera, intorno alle 17. La rapitrice è una conoscente dei genitori, che avevano affidato proprio a lei il bambino per poi incontrarsi subito dopo al mercato.

La polizia tedesca aveva dispiegato diversi agenti per rintracciare la donna e il neonato. Inizialmente non era stata diffusa la notizia del rapimento, per motivazioni legate alle investigazioni. Infine, stamani gli agenti hanno rintracciato la fuggitiva con il piccolo in un altro stato, e l'hanno fermata. Il neonato di quattro settimane sta bene.

Durante la notte scorsa la polizia tedesca ha dispiegato molti agenti e funzionari di diverse aree per dare la caccia alla donna e per ritrovare il piccolo. È stata anche schierata un'unità cinofila. Inoltre, erano stati allertati il centro di controllo dei soccorsi, la compagnia di trasporti e le compagnie di taxi. Sono state controllate anche le registrazioni video dei tram.

