2 ott 2022 09:00

PRENDI I SOLDI E SPACCA – A NAPOLI UN UOMO HA SFONDATO LA PORTA DI UN RISTORANTE CON UN MOTORINO PER POTER RUBARE I 400 EURO DI INCASSO: RIPRESO DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA, NELLE IMMAGINI SI VEDE IL MALVIVENTE PROVARE A INTRODURSI NEL LOCALE. NON RIUSCENDO A FORZARE LA VIA D’INGRESSO, MONTA SU UN MOTORINO E… VIDEO