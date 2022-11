PREPARATE I CANOTTI: DOMANI IN ARRIVO PIOGGE TORRENZIALI E POSSIBILI ALLUVIONI – ALLERTA ROSSA IN SARDEGNA, ARANCIONE IN DIVERSE REGIONI TRA CUI LAZIO, SICILIA E CAMPANIA - ATTESA ACQUA ALTA A VENEZIA, NEVICA SOPRA I 1300 METRI…

Da www.corriere.it

pioggia a milano

Martedì 22 novembre un intenso vortice ciclonico proveniente dalla Francia, che già ha interessato da lunedì pomeriggio le regioni occidentali, porterà piogge torrenziali e possibili alluvioni lampo su Sardegna, Lazio, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria tirrenica con picchi di 150 mm di pioggia in poche ore. La Protezione civile ha posto in allerta rossa la Sardegna centro-occidentale e l’Abruzzo interno. Dalle prime ore di martedì il ciclone si muoverà rapidamente verso l’alto Adriatico e a Venezia è prevista acqua alta con una punta massima alle ore 9.40 di 160 centimetri sul medio mare anche sotto la spinta del vento.

pioggia 6

I venti di burrasca provocheranno inoltre forti mareggiate sulle coste esposte con onde che potrebbero raggiungere anche i 7-8 metri di altezza. Sulle Alpi centro-orientali abbondanti nevicate con 30-40 cm oltre gli 800 metri, fino a un metro a oltre i 1.800, ma i fiocchi potrebbero raggiungere quote inferiori, sugli Appennini dai 1.500 metri. In questa fase di maltempo gran parte del Nord-ovest verrà saltato dalle forti piogge, qualcuna interesserà soltanto la Lombardia centro-orientale.

pioggia 1

Nord

Il ciclone dal mar Ligure si porta sull’alto Adriatico generando una forte ondata di maltempo sul Nordest dove ci saranno piogge battenti, possibili nubifragi e venti di tempesta su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, regioni in allerta arancione, gialla in Emilia-Romagna. A Venezia è prevista alta marea e le barriere del Mose sono state sollevate. Piogge anche in Lombardia, me meno intense. Nevicate abbondanti sulle Alpi orientali, soprattutto sulle Dolomiti, sopra i 600-800 metri, deboli altrove. Migliora ovunque in nottata.

pioggia 4

Centro e Sardegna

Ondata di maltempo con piogge violente sotto forma di nubifragio e rischio alluvioni lampo su Sardegna, Toscana, Lazio. Piogge diffuse anche sulle regioni adriatiche. Nevicate copiose sugli Appennini sopra i 1.300 metri. Venti di burrasca con Maestrale e scirocco a oltre 90 km/h, mareggiate intense sulle coste. Allerta rossa in Abruzzo nell’alto bacino del Sangro e in Sardegna occidentale, arancione e gialla sul resto della regione. Arancione anche nel Lazio e sul resto dell’Abruzzo, gialla in Umbria e Marche.

pioggia 3

Sud e Sicilia

Il vortice ciclonico influenza anche il meridione con precipitazioni forti dapprima in Campania e poi in Calabria con possibili nubifragi o alluvioni lampo. Nevicate sugli Appennini sopra i 1.400 metri. Venti forti di libeccio con mareggiate intense sulle coste esposte. Sul resto delle regioni tante nubi e qualche pioggia sparsa. Allerta arancione in Campania, Molise e Calabria tirrenica, gialla in Basilicata, Puglia e Sicilia.

pioggia 2 pioggia 5