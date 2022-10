17 ott 2022 09:05

PREPARATE I FORCONI! - IN FRANCIA HANNO GIÀ INIZIATO A PROTESTARE CONTRO IL CARO-BOLLETTE: IERI A PARIGI PIÙ DI 140MILA PERSONE (30MILA SECONDO LA QUESTURA) SONO SCESE PER LE STRADE DI PARIGI, GUIDATE DALLA SINISTRA DI MELENCHON – OLTRALPE, GRAZIE AL NUCLEARE, SONO PRATICAMENTE AUTONOMI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, A DIFFERENZA NOSTRA. CHE SUCCEDERÀ IN ITALIA TRA QUALCHE MESE, QUANDO LE BOLLETTE STRATOSFERICHE METTERANNO IN GINOCCHIO LE AZIENDE?