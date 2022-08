PREPARATE GLI OMBRELLI! – TRA DOMANI E GIOVEDÌ UN’INTENSA PERTURBAZIONE COLPIRÀ IL NORD ITALIA E TRATTI DEL CENTRO, MA DURERÀ LO SPAZIO DI UN GIORNO: VENERDÌ IN QUASI TUTTA LA PENISOLA DOVREBBE TORNARE IL SERENO – L’ALLERTA DEGLI ESPERTI PER L’AUTUNNO: “SARÀ UNA STAGIONE ESTREMA”

1 - METEO. WEEKEND CON L'ANTICICLONE DELLE AZZORRE, MA ATTENZIONE A LOCALI TEMPORALI

Lorenzo Badellino per www.3bmeteo.com

METEO 20-21 AGOSTO 2022

VENERDI' GLI ULTIMI EFFETTI DELLA PERTURBAZIONE. L'intensa perturbazione che tra mercoledì e giovedì impegnerà il Nord Italia e tratti del Centro, darà luogo agli ultimi effetti nelle prime ore di venerdì su Liguria, Triveneto e parte del Centro, con temporali anche violenti, ma si esaurirà nel corso della giornata.

Entro sera, infatti, quasi tutta Italia dovrebbe tornare a vedere il sereno, ad eccezione delle Alpi che rimarranno interessate dal passaggio delle code dei fronti atlantici. L'anticiclone ne approfitterà per rialzare la testa e lo farà con un promontorio in espansione dalle Azzorre verso il Mediterraneo centrale. Si aprirà così una fase più stabile sull'Italia, con temperature in ripresa ma senza eccessi di calore fino alla fine della settimana, anche se non tutte le regioni vedranno il cielo sempre sereno.

pioggia estiva

WEEKEND, RIMONTA L'ANTICICLONE DELLE AZZORRE. Nella giornata di sabato qualche rovescio si formerà nuovamente lungo le zone alpine, specie sui confini centro-occidentali, e sull'Appennino settentrionale, soprattutto nelle ore diurne, per poi esaurirsi in serata. Altrove invece stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Domenica, in un contesto in prevalenza soleggiato, non è escluso al primo mattino qualche focolaio temporalesco in Veneto, mentre un po' di variabilità diurna potrà nuovamente coinvolgere le aree alpine orientali e soprattutto la dorsale appenninica, con alcuni rovesci in locale sconfinamento alle coste del basso Tirreno, comunque in esaurimento in serata.

temporale estivo 8

CALDO SENZA ECCESSI. Le temperature perderanno qualche grado sabato al Sud, raggiunto dall'aria più fresca al seguito del fronte transitato a metà settimana sulle regioni centro-settentrionali. Domenica si manterranno pressoché stabili, su valori gradevoli e non oltre i 31/33°C al Centro-Nord, leggermente superiori al Sud e sulle isole.

2 - METEO, ALLERTA DEGLI ESPERTI PER IL PROSSIMO AUTUNNO: «SARÀ UNA STAGIONE ESTREMA»

Da www.leggo.it

L'estate ancora non vuole saperne di abbandonare la scena ma gli esperti già pensano al mese di settembre e all'autunno che potrebbe essere addirittura allarmante. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di ACCUWEATHER, infatti, il primo mese autunnale potrebbe essere un meteo decisamente estremo, caratterizzato da un serio rischio di fenomeni alluvionali.

alluvione a scilla 4

La tendenza del prossimo autunno lascerebbe pochi dubbi agli esperti che dopo un'estate intensa, fatta di temperature da record e un caldo persistente lascerebbe il suo posto a un autunno caratterizzato da forti e continue piogge. Il fenomeno sarebbe dovuto proprio al caldo estivo: le eccessive temperature hanno infatti influenzato anche la temperatura dei mari, con valori che si sono già portati intorno ai 28/30°C su buona parte dei bacini (ovvero 4/5 gradi oltre la media). Questo sarebbe alla base dello sviluppo di fenomeni estremi come forti piogge, anche a carattere alluvionale e grandine.

alluvione a scilla 1

Queste condizioni, per esempio, potrebbero portare sulle aree meridionali allo sviluppo di Medicane (o TLC), ossia una sorta di "uragani del mediterraneo", che si formano quando una bassa pressione viene alimentata dalle acque calde del Mediterraneo e sviluppa caratteristiche da tempesta tropicale. Ad essere più a rischio, secondo gli esperti, saranno le regioni del Centro Nord.