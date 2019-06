14 giu 2019 18:13

PREPARATEVI AL BARBECUE – L’ESTATE 2019 PARTE CON UN CALDO RECORD: NEGLI ULTIMI 20 ANNI NON SI ERANO MAI REGISTRATE TEMPERATURE COSÌ ALTE – MA LE NOTIZIE SCOTTANTI NON SONO FINITE: QUESTA AFA NON CI ABBANDONERÀ PER TUTTO IL MESE E TANTOMENO NEL WEEKEND QUANDO I TERMOMETRI ARRIVERANNO A TOCCARE PICCHI DI 40 GRADI – SE SIETE IN CERCA DI UNA SITUAZIONE MENO ROVENTE DOVETE DIRIGERVI A…

Da "www.ilmessaggero.it" caldo Previsioni meteo Giugno caldo, caldissimo, mai così tanto negli ultimi 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente iniziata e questo trend continuerà invariato fino almeno alla fine del mese. L'Anticiclone sub tropicale si sta espandendo su tutta Italia delineando quelli che saranno un sabato e una domenica di fuoco. Unica eccezione la possibilità di qualche breve e sporadico temporale rinfrescante a ridosso delle Alpi centro orientali specie quelle lombarde, del Trentino alto Adige e marginalmente a quelle del Veneto. scipione investe l'italia 2 Cosa ci aspetta nel weekend - Nelle prossime ore, nelle aree interne della Sicilia i termometri potranno toccare punte prossime ai 40°C. Clima bollente anche sul resto del Sud come in Puglia con i termometri fissi intorno ai 37-38°C o i 35-36 di Napoli. CALDO Temperature in netta ascesa anche sulle regioni del Centro. Firenze farà registrare 38°C e 36 gradi a Roma. Situazione climatica assai meno roventeinvece sulle regioni settentrionali dove troveremo punte intorno ai 28-30°C, insomma un contesto climatico decisamente più normale per la stagione. Nel corso del weekend, le temperature si ridimensioneranno di parecchi gradi specie sulle regioni centrali. caldo estate scipione investe l'italia 1 caldo estate CALDO CALDO ITALIA CALDO ITALIA 1 CALDO ROMA BOTTIGLIETTE CALDO ROMA CALDO anziani caldo