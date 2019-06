PREPARATEVI A NOTTI INSONNI: LE ZANZARE STANNO TORNANDO E SONO PRONTE A RONZARE NELLE VOSTRE ORECCHIE PRIME DI LANCIARSI DIVORARVI – IL RISULTATO? NOTTI CON LE CIABATTE IN MANO, PIZZICHI OVUNQUE E MATTINATE DA ZOMBIE – MA TRA RIMEDI PIÙ O MENO CREDIBILI CE N’È UNO NATURALE CHE POTREBBE SALVARVI…

Sappiamo bene quanto sia annosa la questione zanzare con l'arrivo dell'estate: non ci fanno dormire la notte, ci ricoprono di fastidiosi pizzichi e finiamo con il tirare ciabattate al muro nella speranza di metterle ko.

Non vogliamo spaventarvi, ma darvi degli strumenti per combatterle! Di rimedi, naturali e non, ce ne sono molteplici in giro: alcuni si basano su convinzioni e dicerie, altri assicurano di fare miracoli e poi c'è il trucchetto del caffè... Mai provato contro le zanzare?

