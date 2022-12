UN PRESEPE DA CANI - IN MESSICO UNA CAGNOLINA RANDAGIA HA PARTORITO UNA CUCCIOLATA NEL PRESEPE ALLESTITO NEL PARCO PRINCIPALE DI PALENQUE – NON SAPENDO DOVE TROVARE RIPARO L’ANIMALE SI È RIFUGIATO TRA LA PAGLIA CALDA E LE STATUINE DELLA CAPANNA – LE AUTORITÀ HANNO DECISO DI NON CACCIARE L’ANIMALE E LE PERSONE HANNO INIZIATO A PORTARE CIBO E ACQUA ALLA CAGNOLINA E AI SUOI CUCCIOLI IN ATTESA CHE QUALCUNO LI ADOTTI…

Laura Manca per www.lastampa.it

cane partorisce in un presepe in messico 1

Ha partorito in una capanna, circondata dalle statue di un bue, un asinello, Giuseppe, Maria e i Re Magi. Siamo in Chiapas, Messico, e solo pochi giorni fa un cane randagio ha dato alla luce una cucciolata nel presepe allestito nel parco principale della città di Palenque.

La cagnolina vive per strada e, quando è venuto il momento, ha trovato riparo tra il fieno della natività. Lì ha visto per la prima volta i suoi piccoli e l’evento non è passato inosservato ai cittadini, che hanno iniziato a prendersi cura della famigliola.

Mentre sembra che le autorità abbiano deciso di non mandare via il cane e i suoi cuccioli dal suo rifugio, le persone hanno cominciato a portare loro cibo e acqua e alcuni veterinari si sono resi disponibili a visitare i piccoli. Il servizio di salvataggio animali Dejando huellitas SOS Palenque, intanto, sta cercando qualcuno disposto a prendere in affidamento temporaneo la madre e i cuccioli, in attesa di trovare loro una casa.

cane partorisce in un presepe in messico 2

«Questa scena è commovente- ha scritto l’organizzazione su Facebook commentando la foto del quattrozampe nel presepe-, ma la cattiveria umana non ha limiti e questo cane e i suoi cuccioli sono esposti a pericoli. In questi giorni di festa, poi, i giochi pirotecnici saranno al limite e saranno motivo di stress per loro».

La Dejando huellitas ha così lanciato un appello affinché qualcuno decida di farsi carico degli animali, mentre incoraggia gli abitanti di Palenque a continuare a portare cibo e acqua alla capanna e i veterinari a fornire assistenza, provvedendo poi anche a sterilizzare la mamma. Nel frattempo, il cane e i suoi cuccioli potranno rimanere nel presepe, accuditi dai cittadini che li hanno presi a cuore.

