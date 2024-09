IL PRESIDENTE DEL X MUNICIPIO, MARIO FALCONI, ELETTO COL PD MA CIVICO, SAREBBE L’”IMPORTANTE POLITICO” BECCATO DAI VIGILI DURANTE UNA "CAMPORELLA" NELLA PINETA DI OSTIA – L’80ENNE SAREBBE STATO SORPRESO IN COMPAGNIA DELLA SUA FIDANZATA, ALESSANDRA COLONNESE, 52ENNE SEGRETARIA DEL CIRCOLO PD DI OSTIA – MOLTI RACCONTANO CHE LA COMPAGNA DEL “MINI-SINDACO” SIA ORMAI UNA PRESENZA FISSA IN MUNICIPIO – LA REPLICA DI FALCONI: “SCIOCCHEZZE, SONO TENTATIVI DI DANNEGGIARMI. L’ULTIMA VOLTA CHE MI SONO APPARTATO IN PINETA AVEVO 20 ANNI! MAI STATA PRESENTE NELLE GIUNTE, MAGARI…”

C’è un caso in stile Sangiuliano-Boccia che scuote Ostia. Protagonista è il presidente del X Municipio, Mario Falconi, eletto col Pd ma civico. Quasi ottantenne, già alla guida dell’Ordine dei medici romani, l’ex cardiologo è finito in una bufera per via della sua compagna, Alessandra Colonnese, 52enne segretaria del circolo Pd di Ostia, diventata, a detta di molti, costante presenza tra le stanze (quelle vietate al pubblico) del Municipio lidense. […]

Qualche giorno fa però la coppia sarebbe stata sorpresa, appartata, nella pineta di Ostia dai vigili urbani impegnati nei controlli antincendio. Area vietata alle auto, quindi strigliata al presidente (riconosciuto) e via senza verbale. Un atto di buon senso per un illecito non grave? Dal Comando dei vigili di Roma si sta ancora verificando l’episodio, […]

LE ACCUSE: LEI SEMPRE IN MUNICIPIO

Seduta ai tavoli sulla sicurezza del territorio, alle giunte o alle commissioni, raccontano in molti, la fidanzata del mini-sindaco partecipa da un anno alla vita politica del parlamentino lidense. «Pensavo fosse la sua segretaria, dava ordini, gestiva pratiche, entrava nelle riunioni, ma a che titolo aveva accesso a questioni sensibili?» chiede Giuseppe Conforzi, capogruppo FdI al X.

Monica Picca, capogruppo della Lega, si spinge oltre: «Ho chiesto la convocazione di una commissione Trasparenza in settimana - avverte -: se lei è nell’organico e viene pagata va chiarito, perché era ovunque». Se le opposizioni affilano i coltelli, nel Pd i mal di pancia si protraggono da tempo. «Per mesi abbiamo avvertito Falconi di allontanarla, non era corretto, non ci ha ascoltato, abbiamo anche avvisato la segreteria romana», confermano un paio di consiglieri dem che preferiscono l’anonimato. […]

«TUTTE SCIOCCHEZZE, VENIVA SOLO A TROVARMI»

Il diretto interessato si affida a un avvocato e nega tutto con forza. «Sciocchezze, forse sono tentativi di danneggiarmi perché sono indipendente - si difende Falconi con piglio -. L’ultima volta che mi sono appartato in pineta avevo 20 anni figuriamoci! Per il resto è la mia vita privata. Mai stata presente nelle giunte, magari c’erano periodi in cui veniva in Municipio tutti i giorni ma per venire a pranzo con me, non aveva incarichi. Mi hanno fregato, sono solo a gestire tutto, tre anni senza ferie, mi avevano detto che potevo avere uno staff ma così non è stato». […]

