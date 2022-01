10 gen 2022 14:54

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI DAL 26 DICEMBRE È IN UNA STRUTTURA OSPEDALIERA IN ITALIA - IL RICOVERO SI È RESO NECESSARIO PER IL SOPRAGGIUNGERE DI UNA GRAVE COMPLICANZA DOVUTA AD UNA DISFUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO...