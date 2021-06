IL PRESIDENTE DEL SALVADOR NAYIB BUKELE HA ANNUNCIATO CHE MINERA' BITCOIN UTILIZZANDO L'ENERGIA DEI VULCANI, ECONOMICA E A ZERO EMISSIONI - IL GOVERNO, PRIMO AL MONDO A RICONOSCERE LE CRIPTOVALUTE COME MONETA A CORSO LEGALE, HA INCARICATO LA SOCIETA' GEOELETTRICA NAZIONALE DI STUDIARE UN PIANO AD HOC - L'INTERA RETE BITCOIN UTILIZZA OGGI LA STESSA QUANTITA' DI ENERGIA DELL'ARGENTINA, PER LA MAGGIOR PARTE ESTRATTA DAL CARBONE

Dopo essere diventata la prima nazione ad autorizzare i bitcoin come moneta a corso legale, il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha incaricato una società elettrica geotermica statale di pianificare l'utilizzo dell'energia geotermica dai vulcani del paese per l'estrazione della criptovaluta .

«Ho appena incaricato il presidente di @LaGeoSV (la nostra compagnia elettrica geotermica statale), di elaborare un piano per offrire strutture per l'estrazione di bitcoin con energia molto economica, pulita al 100%, rinnovabile al 100% e a zero emissioni dai nostri vulcani», ha pubblicato Bukele su Twitter.

La legge Bitcoin è stata approvata da una “supermaggioranza" ottenendo 62 voti su 84 possibili all'interno del congresso del paese centroamericano.

In un altro tweet, Bukele ha affermato che gli ingegneri del paese hanno scavato un nuovo pozzo per fornire circa 95 MW di energia geotermica al 100% pulita – zero emissioni – dal vulcano.

«Inizio a progettare un hub di mining Bitcoin completo attorno ad esso», ha detto.

La mossa arriva dopo le crescenti critiche sull'impatto ambientale dell'estrazione di bitcoin, con gli esperti che hanno accusato la rete necessaria per produrre la criptovaluta di avere bisogno della stessa quantità di energia dell'intera Argentina.

Il mining di bitcoin, un processo che genera nuove unità della valuta virtuale, comporta la risoluzione di complesse equazioni matematiche, che richiedono operazioni informatiche ad alta intensità energetica.

Nonostante il divieto del processo in Cina, la maggior parte delle operazioni minerarie si svolge nel paese e il problema è esacerbato poiché due terzi della potenza per eseguire i calcoli proviene dal carbone.

Un'analisi dell'Università di Cambridge ha rilevato che la rete bitcoin utilizza oltre 121 terawattora (TWh) all'anno, il che la classificherebbe tra i primi 30 consumatori di elettricità in tutto il mondo se fosse un paese.

«Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile», aveva detto il mese scorso l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, quando la società ha smesso di accettare bitcoin come modalità di pagamento.

Ma gli esperti hanno anche sottolineato che un migliore accesso all'energia rinnovabile a basso costo consentirebbe ai minatori di gravitare verso di loro per la produzione pulita della criptovaluta.

Già in paesi come l'Islanda e la Norvegia, i minatori di criptovaluta utilizzano energia idroelettrica e geotermica a basso costo per alimentare le loro piattaforme minerarie.

«Nel suo stato attuale, l'infrastruttura che supporta il protocollo bitcoin non può essere sostenuta, ma la bellezza del protocollo è che la struttura degli incentivi costringerà i minatori ad adottare la forma di elettricità più economica, che nel prossimo futuro sarà l'energia rinnovabile», Don Wyper, COO di DigitalMint, aveva dichiarato a The Independent a maggio.