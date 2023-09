17 set 2023 19:30

PRESTO, CHIAMATE UN’AMBULANZA PER QUESTI DUE! – IN FLORIDA, NEGLI STATI UNITI, UNA MOGLIE ALLATTA TRE O QUATTRO VOLTE AL GIORNO… IL MARITO! – LA PRIMA VOLTA È CAPITATO IN VACANZA, LEI AVEVA DIMENTICATO IL TIRALATTE PER LA BAMBINA E LUI LA AIUTÒ A SUGGERE IL LATTE DALLE MAMMELLE. DA ALLORA NON HANNO PIÙ SMESSO - LA COPPIA DI SVALVOLATI SI È RESA CONTO CHE PER LUI È UN TOCCASANA E ALLORA…