24 ott 2024 12:48

PRESTO, CHIAMATE UN’ESTETISTA! LA 20ENNE TECLA INSOLIA, CANTANTE PER MANCANZA DI PROVE, SI PRESENTA SUL RED CARPET DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA OSTENTANDO DUE INGUARDABILI ASCELLE PELOSE, TIPO FRANCHINO IN "FANTOZZI" - LA SUPERCAZZOLA DELLA INSOLIA: “SONO IN CRISI CON LA MUSICA. C’È LA NECESSITÀ DI COSTRUIRE UN PERSONAGGIO CHE È UN PO’ UN’OSSESSIONE, IL LOOK, IL BUSINESS, UN MECCANISMO PESANTE LEGATO ALL’IMMAGINE” . AH, E I PELI SOTTO LE ASCELLE NON SONO SOLO UN PELOSISSIMO ESCAMOTAGE PER FAR PARLARE DI SÉ?