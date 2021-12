PREVISIONI: SARÀ UN BEL NATALE DI MERDA – DAL 24 DICEMBRE IN POI ARRIVERÀ UNA VASTA PERTURBAZIONE: L’ARIA SARÀ SEMPRE PIÙ UMIDA E RELATIVAMENTE MENO FREDDA. INSOMMA: CI SARANNO PIOGGE E TEMPORALI CHE DELUDERANNO TUTTI. E LA CLASSICA NEVE NATALIZIA? I FIOCCHI POTREBBERO ARRIVARE IN...

Salvatore de Rosa per www.ilmeteo.it

PREVISIONI NATALE 2021 - ILMETEO.IT

Vortice ciclonico con tanta pioggia e neve copiosa in vista di Natale e Santo Stefano. Gli ultimi aggiornamenti meteo sono peggio del previsto! Pare delinearsi quello che andiamo dicendo da ormai diverso tempo in merito ad una seconda parte di dicembre interessante che di certo non ci farà annoiare con una serie di impulsi freddi e perturbati pronti ad investire l'Italia.

E le novità non finiscono qui, anzi, il finire dell'anno si preannuncia ricco di sorprese.

Facciamo il punto della situazione analizzando le mappe ufficiali per tracciare una tendenza per le prossime festività

Proprio verso le feste di Natale, dal 24 in avanti, prenderà vita una vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso instabile concluderà poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano. Ecco quindi che il nostro Paese inizierà a respirare aria più umida e relativamente meno fredda.

Se ciò dovesse essere confermato non è escluso che si possa formare una ciclo-genesi proprio tra il mar Ligure e il Tirreno in grado di provocare tante precipitazioni a partire dal Centro-Nord.

A conti fatti, salvo sorprese, ci attende una parentesi natalizia all'insegna delle piogge e temporali specie sul versante tirrenico, ma al tempo stesso anche delle nevicate in montagna a tratti anche abbondanti. Una vera manna per gli amanti degli sport invernali e per gli operatori turistici. Attenzione però, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

In caso di una recrudescenza del freddo e dell'insistenza delle precipitazioni non escludiamo che proprio tra Natale e Santo Stefano i fiocchi di neve possano raggiungere le aree di pianura del Nordovest.

Per scendere nei dettagli dovremo aspettare ancora qualche giorno, per capire meglio la portata effettiva delle correnti gelide in discesa dalla Russia. La tendenza poi per gli ultimi giorni dell'anno è per un periodo molto movimentato con il rischio più che concreto di nuove ondate di gelo in discesa dall'Europa nordorientale. Capodanno quindi al freddo? Staremo a vedere nei prossimi aggiornamenti...