29 set 2023 09:56

PRIGOZHIN È MORTO MA LA WAGNER STA BENISSIMO – VLADIMIR PUTIN HA CHIESTO AD ANDREI TROSHEV, EX BRACCIO DESTRO DEL DEFUNTO “CUOCO”, DI FORMARE UN “NUOVO” CORPO DI VOLONTARI DA INVIARE IN UCRAINA – “MAD VLAD”, CHE IERI HA INCONTRATO ANCHE IL CECENO RAZMAN KADYROV, SI DEVE ESSERE ACCORTO CHE SENZA I MERCENARI DELLA FAMIGERATA BRIGATA RISCHIA DI PERDERE LA GUERRA: LE UNICHE VITTORIE CHE HA OTTENUTO IN UN ANNO E MEZZO DI CONFLITTO, SONO MERITO LORO…