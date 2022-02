PRIMA DI LASCIARE IL VOSTRO PARTNER PENSATECI BENE: I DIVORZIATI HANNO IL 23% DI PROBABILITA' IN PIU' DI MORIRE, RISPETTO A QUELLI CONIUGATI - LA SCIENZA LO CONSIDERA "UN COSTOSO EVENTO DELLA VITA", AL PARI DEL FUMO - E GLI EFFETTI COLLATERALI DI UNA SEPARAZIONE NON RIGUARDANO SOLO IL CUORE: IN OHIO HANNO SCOPERTO CHE DOPO UN DIVORZIO SI PRODUCONO ANCHE MENO CELLULE T NATURALI, FONDAMENTALI PER COMBATTERE INFEZIONI E CANCRO...

Dagotraduzione dal New York Post

Florence Williams

Florence Williams era ingenua riguardo al crepacuore prima che suo marito abbandonasse il loro matrimonio di 25 anni nel 2017. Sebbene lo scisma fosse iniziato due anni prima, perché aveva scoperto un'e-mail compromettente inviata a un'altra donna, nulla poteva prepararla per il tributo fisico che gli è costata la sua dipartita.

All'inizio si sentiva esausta e agitata, «come se fossi collegata a una presa elettrica difettosa», scrive Williams nel suo libro "Heartbreak: A Personal and Scientific Journey" (WW Norton), in uscita in questi giorni.

Presto seguirono insonnia, palpitazioni cardiache, nebbia cerebrale e contrazioni oculari. Pochi mesi dopo la loro iniziale separazione, un controllo di routine con il medico di Williams ha portato ad alcune notizie sorprendenti: la sua glicemia era aumentata. Soffriva non solo di depressione e ansia, ma anche di diabete di tipo 1 non diagnosticato, una malattia autoimmune progressiva che colpisce tipicamente durante l'infanzia.

Divorzio 2

Williams aveva appena compiuto 50 anni ed era sbalordita. Il diabete non faceva parte della sua storia familiare. Essendo una scrittrice scientifica pluripremiata, ha iniziato a chiedersi: lo stress della rottura potrebbe aver causato questi sintomi? Esiste una cosa come il «diabete da divorziato»?

E così, Williams ha intrapreso un'indagine di tre anni, studiando i pericoli fisiologici del crepacuore. Ha visitato esperti in tutto il paese che le hanno fornito intuizioni scioccanti. Come ha detto uno psicologo: «Innamorarsi ci mette una pistola carica alla testa».

Studi recenti mostrano che circa il 40 per cento di tutti i primi matrimoni finisce con un divorzio. Sebbene il tasso di divorzi sia diminuito rispetto al suo picco nel 1981, gli psicologi considerano ancora la rottura del matrimonio come «una delle esperienze di vita più stressanti e consequenziali che abbiamo, appena al di sotto della morte di una persona cara».

Secondo un'analisi del 2011 su 6,5 milioni di persone in 11 paesi, i divorziati hanno il 23% in più di probabilità di morire più giovani rispetto a quelli coniugati. È considerato «un costoso evento della vita», al pari del fumo. Uno studio della Carolina del Sud si aggiunge alla pila di dati sconcertanti: su 1.300 persone studiate in 40 anni, i divorziati avevano il 57% di probabilità in più di morire rispetto alle loro controparti ancora sposate.

Divorzio 3

Le persone felicemente sposate vivono più a lungo, hanno tassi più bassi di cancro, ictus e infarto e tendono a essere complessivamente meno stressate, secondo una moltitudine di studi longitudinali. (Anche le persone in matrimoni difficili se la passano male dal punto di vista della salute, ma non così male come i divorziati, secondo il libro di Williams, forse perché conoscere la persona con cui vivi ti spinge a cercare altrove un supporto emotivo).

Inoltre, il crepacuore fa davvero male ai nostri cuori. Le persone infelici nell'amore - in relazioni interrotte o malsane - soffrono di tassi più elevati di malattie cardiache. C'è anche una condizione chiamata cardiomiopatia takotsubo, o "sindrome del cuore spezzato", che si verifica quando un'improvvisa sofferenza (come essere scaricati) provoca sintomi di infarto in persone sane. Gli effetti sono reali: il 5% di queste persone morirà, mentre il 20% soffrirà di complicazioni a lungo termine.

divorzio

Gli effetti collaterali del crepacuore non si fermano al cuore. I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che dopo un recente divorzio le persone producono meno cellule T naturali, fondamentali per combattere infezioni e cancro.

Uno studio danese pubblicato a gennaio ha mostrato che gli uomini che vivono da soli per più di sette anni e hanno avuto due o più rotture hanno mostrato tassi più elevati di interleuchina 6, chimica infiammatoria, associata a infarti più elevati e morte prematura. (Questo studio non ha riscontrato aumenti simili nelle donne, sebbene altri studi abbiano mostrato aumenti infiammatori per tutti.)

Il divorzio - con la sua terribile combinazione di rifiuto, umiliazione e sconvolgimento, combinato con il bilancio emotivo, le battaglie per l'affidamento dei figli e le pressioni finanziarie (il costo medio per ottenere il divorzio, secondo Business Insider, è di 15.000 dollari) - crea una tempesta perfetta per l’infiammazione.

Esami medici

Sebbene la Williams ammetta che è «impossibile dire con certezza che il suo diabete è stato causato dal suo divorzio», ci sono ampie prove per dimostrare che le malattie autoimmuni si verificano spesso durante eventi di vita stressanti.

Per indagare ulteriormente, Williams ha incontrato Steve Cole, scienziato del Social Genomics Core Laboratory dell'UCLA, per campionare il suo sangue e vedere le prove del suo crepacuore a livello molecolare. Si scopre che aveva un aumento delle proteine nel sangue che attivano i geni associati all'infiammazione e alle firme dello stress nel sangue.

«Questi cambiamenti nella tua vita stanno decisamente filtrando fino al livello molecolare nel tuo corpo», ha detto Cole a Williams. «Le mie cellule sembrano ancora quelle di una persona sola?» ha chiesto. «Sì, direi di sì», le ha risposto.

Divorzio 4

Sotto uno scanner fMRI, il cervello di una persona con il cuore spezzato assomiglia a quello di una persona che ha sperimentato un dolore estremo simile a bruciature o scosse elettriche, secondo uno studio del 2011 dello psicologo sperimentale Ethan Kross. Parte di questo dolore deriva dalla natura intrecciata delle relazioni romantiche, scrive Williams. Più a lungo viviamo con qualcuno, più i nostri corpi si intrecciano. Le nostre frequenze cardiache si allineano. Le nostre onde cerebrali si sincronizzano. E anche brevi pause possono causare risposte allo stress più elevate e disturbi del sonno, secondo uno studio del 2017 pubblicato su Nature.

Florence Williams 2

La sofferenza di una rottura è in realtà una risposta evolutiva adattativa, che ci spinge a riaccoppiarci il più velocemente possibile, secondo Williams. «Ci spinge a riconnetterci con i nostri partner perduti dopo brevi separazioni», scrive Williams. La scienza mostra che ci vogliono circa quattro anni prima che il corpo si riprenda da una relazione a lungo termine e, soprattutto se la persona riesce a trovare un'altra relazione sana, molti, se non tutti, gli effetti sulla salute possono essere annullati.

«L'amore romantico è come un gatto addormentato», ha detto un ricercatore a Williams. «Può essere risvegliato in qualsiasi momento».