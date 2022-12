CHE MIGRANTE CHE FA! – NELLA SUA RUBRICA SU “OGGI”, FABIO FAZIO RACCONTA CHE, MENTRE CAMMINAVA PER STRADA, UN SIGNORE GLI HA URLATO: “PORTATELI A CASA TUA I MIGRANTI!” – IL CONDUTTORE HA COLTO L’OCCASIONE AL VOLO PER INFLIGGERCI UN PIPPOTTO SULL'ACCOGLIENZA: “VORREI DIRE A QUEL SIGNORE CHE CHIAMEREMO CON UN NOME DI FANTASIA, GIANPIRLA, CHE LA MIA CASA COSÌ COME LA SUA È LA STESSA. È L’ITALIA…”