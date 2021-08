PRIMA SI GIOCAVA CON LE BARBIE ORA CON LE BABBIONE – LA MATTEL HA CREATO UNA BAMBOLA ISPIRATA A SARAH GILBERT, FONDATRICE DI ASTRAZENECA E CO-CREATRICE DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19 – LA SCIENZIATA: “È UNA SENSAZIONE STRANA AVERE UNA BARBIE CON LE MIE FATTEZZE. SPERO CHE FACCIA PARTE DI UN PROCESSO CHE RENDA PIÙ NORMALE PER LE RAGAZZE PENSARE A FARE STUDI SCIENTIFICI…”

sarah gilbert con la barbie cervellona

(askanews) - La chiamano già Boffin Barbie, letteralmente Barbie cervellona, è la bambola creata dalla Mattel e ispirata a Sarah Gilbert, la fondatrice di AstraZeneca e co-creatrice del vaccino contro il Covid-19 elaborato in collaborazione con l'Università di Oxford. Si tratta di un cambio di immagine per la popolarissima bambola divenuta celebre per le fattezze da Pin Up ma che da alcuni anni ha scelto di celebrare modelli diversi di donna. Obiettivo dichiarato: "Ispirare le nuove generazioni". La 59enne scienziata britannica ha guidato il team di esperti che hanno creato il vaccino poi prodotto e distribuito da AstraZeneca:

la barbie ispirata a sarah gilbert

"È davvero una sensazione strana avere una Barbie che ha le mie fattezze. Spero che questo faccia parte di un processo che renda più normale per le ragazze pensare a fare studi scientifici, sebbene, sono onesta, quando ero una bambina non avrei mai pensato di diventare una scienziata".

La bambola ha i capelli rossi, gli occhiali e indossa un tailleur con pantaloni nero e camicia bianca.

Mattel ha prodotto bambole che rappresentano diverse professionalità, dai vigili del fuoco ai medici passando per gli astronauti. Ma nel momento della pandemia non poteva mancare l'esperta in vaccini.

"Penso che sia importante mostrare alle ragazze e alle giovani donne quali opzioni sono a loro disposizione, perchè se non sai che cosa c'è lì fuori non puoi scegliere che percorso di studi intraprendere".

In questo modo spera di incoraggiare le giovani ragazze a lavorare nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Dal gioco alla realtà il passo è più breve di quello che si pensa.

