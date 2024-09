BOCCIA INDAGATA, PERQUISITA LA CASA E SEQUESTRATO TELEFONO

(ANSA) - ROMA, 21 SET - La procura di Roma ha disposto la perquisizione domiciliare, il sequestro del telefono cellulare e l'acquisizione di materiale informatico nei confronti di Maria Rosaria Boccia dopo la denuncia dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L'attività istruttoria, anticipata da 'Dagospia', è stata confermata all'ANSA ed è stata svolta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Boccia è stata iscritta nel registro degli indagati, come scritto oggi da 'Repubblica'

In base a quanto si apprende la perquisizione è stata svolta nell'abitazione dell'imprenditrice a Pompei. Gli inquirenti avrebbero trovato in casa anche gli occhiali smart, utilizzati in passato da Boccia per effettuare una serie di filmati anche all'interno della Camera dei deputati. Quanto posto sotto sequestro verrà adesso analizzato dai carabinieri che hanno ricevuto la delega dai pm di piazzale Clodio.

Giuseppe Scarpa per repubblica.it -Estratti

L’affaire adesso è destinato ad andare avanti per mesi alimentato dalla denuncia presentata proprio dall’ex ministro che svela retroscena inediti riportati con dovizia di particolari in una denuncia in cui sono state allegate foto e chat tra i due: un taglio sulla testa provocato dopo una lite con Boccia.

La sottrazione momentanea della fede, durante un’altra baruffa. Poi l’avvertimento — da parte dell’imprenditrice — di mettergli sotto controllo il cellulare con un virus e infine il caso della presunta gravidanza con diversi messaggi sull’argomento. Questi i passaggi più importanti dell’esposto depositato una settimana fa e integrato ieri con altri dettagli.

Ma veniamo, appunto, alle carte. L’ex ministro ha riferito di un episodio andato in scena a Sanremo tra il 16 e il 17 luglio. Per confermare la presunta aggressione Sangiuliano ha allegato diversi messaggi WhatsApp scambiati con l’imprenditrice. «Sfregiato (...) Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo». Boccia replica e ammette di aver perso il controllo: «Mi hai letteralmente mandato fuori di testa (...) mi hai portato a un punto imbarazzante (...) mi hai fatto diventare una iena».

Sangiuliano a sua volta cerca di mantenere un tono pacifico: «Comunque ho sbagliato io», ma ha anche sottolineato di aver tollerato umiliazioni da parte dell’imprenditrice che non avrebbe mai accettato da altri. La denuncia include altri dettagli sul litigio, un autoscatto dell’ex ministro davanti allo specchio del bagno in cui è in evidenza la ferita sulla testa.

Ma c’è, appunto, dell’altro. Secondo quanto riportato nella denuncia Boccia avrebbe richiesto prove d’amore sempre più invasive, inclusa la possibilità di controllare il cellulare dell’ex esponente del governo Meloni, avvertendolo in caso contrario dell’inoculazione di un trojan. La donna accusa Sangiuliano di non essersi speso abbastanza per lei; lui risponde: «Ho fatto delle cose che non avrei mai fatto». In un messaggio lei esprime i suoi timori: «Io ora devo decidere e stare bene; in questo momento non posso permettermi di fare scelte sbagliate». Chiede quindi al ministro di starle lontano. [...]

Nella chat Sangiuliano cerca di rassicurare Boccia: «Da me non devi temere nulla», ma lei conferma le sue paure. Ed ecco che la conversazione si fa tesa quando si tocca il tema della presunta gravidanza; Sangiuliano chiede direttamente: «Sei incinta?». Lei non risponde ma assicura di essere «disposta ad andare anche all’estero».

Il dialogo prosegue con tensione crescente; entrambi si accusano di cambiare idea frequentemente. Infine, il 2 agosto, Sangiuliano scrive: «Sono arrivato al punto di non farmi problemi se tu fossi incinta di me; anzi sarei stato felicissimo». Una settimana dopo, Boccia afferma: «Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai nel rispetto di tuo figlio». Ora il magistrato, la pm Giulia Guccione, dovrà raccogliere anche la versione di Boccia.

Selvaggia Lucarelli per "Il Fatto Quotidiano" - Estratti

Ci siamo distratti un attimo col dissing Tony Effe vs Fedez, ma quello Sangiuliano vs Boccia batte qualunque sfida tra rapper passati e futuri. Anche perché Boccia, a quanto pare, le rime le ha incise direttamente sul capoccione del povero Sangiuliano che dunque – caso unico tra tutti gli ex ministri della cultura – ha potuto vantare sul capo iscrizioni estemporanee come i muri della vecchia Pompei. (...)

E fa un certo effetto leggere le loro discussioni, anche perché Boccia pochi giorni fa negava una relazione sentimentale e fisica con Sangiuliano ma poi, come risulta dalle chat, lui in privato le chiedeva se fosse incinta.

Quindi le cose sono due: o quella che girava con gli occhiali con telecamera credendosi Mata Hari ha mentito, o Sangiuliano pensa di poter fecondare le donne con gli occhialetti a raggi x dell’Intrepido.

Esilarante il passaggio sul famoso graffio in testa di Sangiuliano per cui lei si giustifica: “Mi hai fatto diventare una iena”, e lui replica: “Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo”. Menomale che l’ha graziata, perché ce lo immaginiamo questo pericoloso sgherro che mena durissimo agitando le sue braccine snodabili come quelle dei manichini del crash test e brandendo pesanti libri che non ha mai letto.

(...) Insomma, questa storia e le sue dimissioni, per Sangiuliano restano una ferita aperta. Fortuna che quella in testa, almeno, si è richiusa.

