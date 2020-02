IL PRIMO ITALIANO POSITIVO AL CORONAVIRUS IN ALGERIA È UN DIPENDENTE DI ENI - LA GRECIA HA IL SUO PRIMO CASO: E’ UNA DONNA CHE HA VIAGGIATO DI RECENTE NEL NORD ITALIA - LA RUSSIA SCONSIGLIA I VIAGGI NEL NOSTRO PAESE - LA PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA CHIUDE PER RAGIONI PRECAUZIONALI TUTTE LE CATACOMBE - PER SOSTENERE L’ECONOMIA, HONG KONG REGALA 1200 DOLLARI A OGNI ADULTO RESIDENTE…

CORONAVIRUS: ALGERIA, ITALIANO POSITIVO È DIPENDENTE ENI

(ANSA) - Il primo italiano positivo al coronavirus in Algeria è un dipendente di Eni "al momento dislocato nel campo di MLE, nel deserto algerino. Non ha febbre e gode di buone condizione di salute". E' arrivato il giorno 17 febbraio da Bertonico, comune in provincia di Lodi che dal 21 febbraio fa parte della zona rossa di diffusione della regione Lombardia. E' quanto rende noto un portavoce della compagnia.

"Dal 21 febbraio - fa ancora sapere un portavoce di Eni - in accordo anche alle disposizioni delle istituzioni italiane il dipendente è rimasto in isolamento all'interno del campo". "In stretto contatto e coordinamento con le autorità algerine, e in accordo con i protocolli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di malattie infettive, Eni sta attivamente collaborando per la gestione operativa del caso".

GRECIA, PRIMO CONTAGIO, DONNA ERA STATA IN NORD ITALIA

(ANSA-AFP) - La Grecia ha riferito del suo primo caso di coronavirus: si tratta di una donna che ha viaggiato di recente nel Nord Italia. Un portavoce del ministero della Salute ha riferito che la paziente di 38 anni è ricoverata in un ospedale di Salonicco ed è in buone condizioni.

CORONAVIRUS: HONG KONG, BONUS 1.200 DLR A OGNI ADULTO

(ANSA) - Hong Kong vede un Pil tra il -1,5% e il +0,5% nel 2020, per le nuove tensioni sull'economia della città causate dal coronavirus. Al fine di sostenere la crescita, il Segretario alle Finanze Paul Chan ha presentato un articolato budget d'emergenza che prevede, tra le altre misure, un bonus di 10.000 dollari di Hk (1.274 dollari Usa) a ogni adulto che sia residente permanente. Chan ha stimato ampi deficit di bilancio per i prossimi 5 anni, con la spesa in crescita fino al 23,2% del Pil di Hong Kong nel medio termine.

CORONAVIRUS: LA RUSSIA SCONSIGLIA I VIAGGI IN ITALIA

(ANSA-AFP) - La Russia mette in guardia i propri cittadini contro i viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese: l'autorità per la sicurezza dei consumatori, Rospotrebnadzor, ha esortato i russi a evitare di recarsi in questi Paesi "fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata". Mosca aveva già sconsigliato i viaggi in Cina. Finora in Russia si registrano solo due casi di contagio, nessuna vittima.

CORONAVIRUS: CHIUSE LE CATACOMBE IN TUTTA ITALIA

(ANSA) - La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha disposto la chiusura provvisoria di tutte le catacombe aperte al pubblico a partire da oggi. Una decisione arrivata "per motivi legati alla contingente situazione di preoccupazione sanitaria, in via preventiva e precauzionale" e a causa della "particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti". La catacombe aperte al pubblico si trovano a Roma, nel Lazio, in Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna.