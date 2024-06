PRINCIPE ANDREA, FORA DAI BALL! – VOLANO STRACCI TRA RE CARLO III E SUO FRATELLO ANDREA: IL SOVRANO VUOLE FARLO TRASFERIRE NELLA VECCHIA RESIDENZA DI HARRY E MEGHAN A WINDSOR, IL FROGMORE COTTAGE, MA IL “DUCA DI PORK” NON VUOLE SAPERNE DI SLOGGIARE DALLA SUA MAESTOSA RESIDENZA NEL WINDSOR GREAT PARK – CARLO VUOLE CHE ANDREA FACCIA UN PASSO INDIETRO: LA MAGIONE NON E' PIÙ CONSONA ALLA SUA REPUTAZIONE, DOPO GLI SCANDALI LEGATI A JEFFREY EPSTEIN...

re carlo 5

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Sembra una puntata di “The Crown” su Netflix. Invece, è tutto vero. Qualcuno a palazzo lo chiama “l’assedio del Royal Lodge”. O, più semplicemente, la battaglia di re Carlo III contro suo fratello Andrea. Perché il duca di York, travolto dagli scandali sessuali, non vuole saperne di sloggiare dalla sua maestosa residenza nel Windsor Great Park. Come gli ha imposto invece da tempo il sovrano.

Royal Lodge

[…] Oggi il Times di Londra dedica alla vicenda un lungo articolo in cui viene raccontato, con molti dettagli, questo clamoroso braccio di ferro tra fratelli. Il 75enne Carlo vuole far trasferire Andrea nella vecchia residenza di Harry e Meghan a Windsor, il Frogmore Cottage. Ma, viste le resistenze incontrate, starebbe perdendo la pazienza e non avrebbe escluso la soluzione più brutale: quella dello sfratto e di rompere ogni relazione con il fratello. […]

carlo, la reagina elisabetta ii e andrea 1

Il 64enne Andrea ha acquisito il Royal Lodge nel 2023, un anno dopo la morte della 101enne regina madre, ovvero la mamma di Elisabetta II. Il principe ha allora firmato un contratto per un “leasing” di 75 anni dell’immobile, fino al 15 giugno 2078, a determinate condizioni: un milione pagato subito e un affitto di 260mila sterline all’anno. Qui Andrea vive ancora con la ex moglie ma tuttora convivente Sarah Ferguson. Che in molti a Buckingham Palace sperano faccia rinsavire l’ex compagno e convincerlo a cambiare casa.

Royal Lodge

[…] Carlo, al momento in cura contro il cancro, vuole che Andrea lasci la magione perché oramai non più consona al suo ruolo nella Royal Family e alla sua reputazione, dopo gli scandali legati a Jeffrey Epstein. Il sovrano sarebbe furioso per il comportamento del fratello. Secondo un suo anonimo amico al quotidiano, “la pazienza del re ha un limite. Frogmore Cottage è una ottima soluzione per Andrea e pure conveniente per la famiglia, in quanto ridurrebbe il cordone e le spese di sicurezza nelle tenute di Windsor. Questa vicenda sta durando anche troppo. Se il duca di York non cedesse, Carlo potrebbe ridurre il sostegno finanziario a suo favore”.

principe andrea all incoronazione di re carlo

Già. Perché dopo gli scandali, il patteggiamento con la sua accusatrice Virginia Roberts Giuffrè e il declassamento pubblico, lo Stato britannico non paga più la scorta ad Andrea. Ci pensa re Carlo, che per la sicurezza del fratello al Royal Lodge sborsa circa 3 milioni all’anno. Inoltre, sempre dal sovrano, Andrea prende ancora una “paghetta” di circa un milione di sterline ogni 12 mesi, che ora Carlo potrebbe ridurre. Per vendetta e per mettere il fratello alle corde.

Anche perché il duca di York non sembra avere altre risorse, a parte la pensione da militare e la vendita di uno chalet in Svizzera due anni fa per circa 15 milioni di sterline. Il patrimonio di Elisabetta II da 650 milioni di sterline sembra essere passato direttamente a Carlo e non è chiaro se Andrea abbia ricevuto qualcosa in eredità, affidamento degli adorati cani Corgie della regina a parte. […]

royal lodge

Nelle settimane scorse, sono spuntate foto del Royal Lodge con crepe ed erosioni. Probabile segno che il duca di York non abbia i soldi per ristrutturarlo. Secondo il contratto di leasing, Andrea è tenuto a mantenere il Royal Lodge in ottimo stato, cosa che non starebbe facendo. Ma secondo esperti immobiliari, al di là di sanzioni pecuniarie, una simile negligenza non sarebbe sufficiente per innescare lo sfratto.

il principe carlo e andrea

Un altro anonimo amico di Carlo dice al quotidiano: “Questa triste vicenda può essere conclusa con le buone o con le cattive. Andrea deve rendersi conto che la sua permanenza al Royal Lodge non è più sostenibile. Spero si renda conto si quanto sia oramai schiavo del suo stesso orgoglio e riconsegni le chiavi della magione, per il bene di tutta la famiglia”. […]

re carlo 1 re carlo 3 jeffrey epstein principe andrea principe andrea re carlo regina camilla regina camilla e re carlo re carlo carlo, la reagina elisabetta ii e andrea 2 re carlo 2 la regina elisabetta e il principe andrea