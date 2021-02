IL PRINCIPE FILIPPO, CHE COMPIRÀ 100 ANNI IL PROSSIMO GIUGNO, RIMANE RICOVERATO IN OSPEDALE A LONDRA DOPO ESSERSI SENTITO MALE: MISTERO SULLE CAUSE DEL MALORE, ANCHE SE BUCKINGHAM PALACE HA ESCLUSO IL COVID. FONTI NON UFFICIALI SPIFFERANO CHE SONO “NECESSARI PIÙ GIORNI IN OSPEDALE”, MA IL MEDICO DI CORTE PARLA DI UNA DECISIONE PRESA CON…

Cristina Marconi per "il Messaggero"

principe filippo 3

Filippo d'Edimburgo è in ospedale da martedì sera. Niente Covid, nulla di preoccupante, solo una precauzione, spiega Buckingham Palace, da cui trapela che il novantanovenne consorte di Elisabetta II «è di buon umore» e passeggia da solo per i corridoi dell'Edward II, clinica privatissima di Londra fondata per i veterani della guerra anglo-boera e spesso usata dalla famiglia reale. Il principe è stato trasferito in macchina dal castello di Windsor, dove Elisabetta è rimasta in isolamento insieme al suo staff ridotto a sole venti persone.

king edward vii hospital

I contatti con il marito verranno affidati al telefono per i prossimi giorni, periodo previsto per il ricovero di Filippo, che non si sente bene da un po' e che, vista l'età, è bene che sia sotto osservazione in base a una decisione presa dal medico di corte con «abbondante cautela». Non sembrerebbe essere una situazione d'emergenza, non è la prima volta che il principe viene ricoverato e i piani della famiglia per i prossimi giorni non sono cambiati: Carlo e Camilla continuano a svolgere i loro impegni in giro per il paese, William e Kate sono a casa con i bambini in Norfolk, mentre la principessa Anne rimane in Gloucestershire.

la regina elisabetta e il principe filippo 1

Nel 2011 Filippo era stato operato sotto Natale per un'arteria ostruita, nel 2012 non aveva potuto partecipare a una parte dei festeggiamenti per il Giubileo della regina per via di un'infezione alle vie urinarie e nel 2019 era stato ricoverato al King Edward II per cinque giorni. È dal 2017 che il duca d'Edimburgo ha dismesso ogni impegno ufficiale, ma nell'aprile scorso, forse anche per fugare le voci spiacevoli ma insistenti che lo davano per morto, ha fatto un comunicato per ringraziare medici e infermieri e tutti coloro che stavano lavorando per tenere il paese in piedi durante la pandemia.

king edward vii hospital 4

«Il primo ministro manda i suoi migliori auguri al duca d'Edimburgo mentre trascorre qualche giorno di riposo in ospedale», è il messaggio arrivato ieri pomeriggio da Downing Street, primo di una lunga serie di auguri di pronta guarigione. I coniugi reali hanno avuto entrambi la prima dose del vaccino il 9 gennaio scorso, come altri 15 milioni di britannici sopra i settant' anni, ma non si sa se abbiano già avuto la seconda, ottenuta da quasi 560mila persone. Intanto davanti all'ospedale, nel quartiere di Marylebone, sono aumentate le forze di sicurezza così come le telecamere: nella struttura ci sono solo 56 posti letto, occupati in passato dalla regina stessa, dalla regina madre e da Kate Middleton.

la regina elisabetta e il principe filippo 2

Pur nella calma piatta di questo periodo di protratto lockdown, gli ultimi giorni sono stati molto movimentati nella famiglia reale. Meghan e Harry hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, che nascerà proprio nello stesso mese in cui cade il centesimo compleanno di Filippo, nato il 10 giugno del 1921.

Ma soprattutto i travagliati rapporti della coppia con la famiglia reale sono stati ulteriormente scossi dalla notizia che il 7 marzo Meghan, che vive in California con Harry e il figlioletto Archie, siederà nel salotto di Oprah Winfrey per un'intervista di 90 minuti «a tutto campo, che includerà tutto quello che va dalle dimissioni dalla vita da royal al matrimonio, alla maternità, al lavoro filantropico alla gestione di una vita sottoposta a una intensa pressione pubblica». A un certo punto arriverà anche Harry, secondo il comunicato dell'emittente CBS, per parlare «dei loro sogni e delle loro speranze» per il futuro.

la regina elisabetta e il principe filippo

I TIMORI DI BUCKINGHAM PALACE Buckingham Palace non ha commentato, e visto che i due non sono più membri attivi della famiglia non era neppure tenuto a essere informato, ma tutti i precedenti di intervista dei Windsor hanno portato conseguenze disastrose, per cui anche la rassicurazione secondo cui Meghan «è determinata a non far arrabbiare la regina» può suonare piuttosto inconsistente.

principe filippo 2

Ad ogni modo la sovrana e Filippo si sono detti deliziati dalla notizia che Archie avrà un fratellino o una sorellina, il loro undicesimo o dodicesimo pronipote a seconda di quando nascerà il figlio di Zara Tyndall. La fotografia più recente di Filippo risale a novembre scorso e lo ritrae sorridente sul divano accanto a Elisabetta mentre, da bravo bisnonno, legge un biglietto di auguri per i 73 anni di matrimonio fatto a mano dai piccoli George, Charlotte e Louis.

