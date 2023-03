IL PRINCIPE HARRY, UN TOSSICO A CORTE – IL MARITO DI MEGHAN HA RACCONTATO I SUOI ABUSI DI ALCOL E DROGHE: “LA MARIJUANA MI HA AIUTATO A SUPERARE ALCUNI MOMENTI DIFFICILI DELLA MIA VITA. LA COCAINA? NON HA FATTO NIENTE. ERA PIÙ UNA SCELTA SOCIALE” – HARRY DICE DI “ESSERSI SENTITO DIVERSO DAL RESTO DELLA FAMIGLIA” (TE CREDO, CON TUTTO QUELLO CHE TE PRENDEVI…) COME SUA MAMMA LADY D - VIDEO

Prince Harry has emerged from a live-streamed conversation on mental health with a personal diagnosis. A celebrity trauma specialist and the prince discussed mental health issues including Harry's use of psychedelic drugs. https://t.co/b3nAU1J7dw #7NEWS pic.twitter.com/4wPJ22GKJK — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) March 5, 2023

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

principe harry e meghan markle in un club di los angeles 6

“La marijuana mi ha davvero aiutato a superare alcuni momenti difficili della mia vita”. Lo ha rivelato il principe Harry durante una conversazione con il dottor Gabor Matè, un noto terapeuta ungherese, naturalizzato canadese, autore di un libro sui traumi psicologici.

Il dialogo, trasmesso in streaming dagli Stati Uniti, ha prodotto anche altre dichiarazioni che sono subito rimbalzate sui giornali e sui social media, particolarmente nel Regno Unito.

“Mi sono sempre sentito leggermente diverso dal resto della mia famiglia, e so che anche mia madre (la scomparsa principessa Diana, ndr.) provava la stessa sensazione”, ha detto il duca del Sussex, ammettendo di avere perso molto a lasciare la royal family e il Regno Unito con la sua decisione di andare a vivere in California con la moglie Meghan Markle, ma sostenendo di avere anche tratto grande beneficio dal cambiamento. “I miei figli non avrebbero potuto crescere allo stesso modo in Inghilterra”, afferma Harry.

principe harry 2

Parlando poi della sua lunga esperienza sotto le armi, che ha incluso un impiego in Afghanistan durante la guerra, il principe ha affermato che “non tutti i soldati britannici erano necessariamente d’accordo o in disaccordo con il conflitto, si limitavano a obbedire agli ordini, come era loro dovere”. […]

A proposito del suo noto abuso di droghe e alcolici, il secondogenito di re Carlo ha detto che la cocaina “non ha fatto niente” per lui, “era più una scelta sociale”, mentre “la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato”. Il duca ha anche descritto uso di sostanze psichedeliche.

La droga, ha concluso, “è stata come rimuovere dei filtri dalla vita, mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un certo periodo di tempo”. Ma per sentirsi davvero liberato, ha spiegato, ha avuto bisogno di dare un taglio netto, di uscire dal “container” mediatico a cui era sottoposto insieme a Meghan. […]

sosia harry e megan

il principe harry ubriaco 4 principe harry e lady diana

il principe harry ubriaco 2 il principe harry ubriaco 1 spare