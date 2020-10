LA PRINCIPESSA DEL FORO – A VOLTE LE FAVOLE VENGONO SCRITTE IN TRIBUNALE: È IL CASO DI DELPHINE BOËL, FIGLIA “ILLEGITTIMA” DELL’EX RE DEL BELGIO ALBERTO – LA CORTE D’APPELLO DI BRUXELLES LE HA ATTRIBUITO TITOLI E PREROGATIVE REALI, AL PARI DEI FIGLI NATI DALLE NOZZE DI ALBERTO CON PAOLA RUFFO DI CALABRIA – PURTROPPO PER LEI, NON LE SPETTERÀ ALCUN APPANNAGGIO REALE, MA L’EX RE DOVRÀ PAGARE 3,4 MILIONI DI…

DELPHINE BOEL

Una favola contemporanea, scritta in tribunale però. La favola di Delphine Boël, principessa del Belgio, per decisione della corte d'appello di Bruxelles che ha attribuito alla figlia «illegittima» dell'ex del re Alberto titoli e prerogative reali. E stirpe di principi saranno pure i suoi figli, Josephine e Oscar. Delphine come i figli nati dalle nozze di Alberto e Paola Ruffo di Calabria nel 1959: Laurent, Astrid e Philippe, l'attuale re.

alberto ii ex re del belgio

«Una vittoria giudiziale non rimpiazzerà mai l'amore vero di un padre, ma assicura giustizia», dicono i legali di Delphine, 52 anni, rinata principessa. A proposito: a Sua Altezza Reale la principessa del Belgio, non spetterà alcun appannaggio, ma l'ex re pagherà i 3,4 milioni di euro di spese legali, per il giornale De Standaard .

Il conto della lunga battaglia dell'artista. Nel 2005 Delphine ha dichiarato di essere sua figlia ma l'azione legale è partita solo dopo l'abdicazione del re costretto alla prova del Dna: il tribunale gli intimò una multa di 5 mila euro per ogni giorno di ritardo del test. «Pensavo di non poter avere figli, non prendevamo precauzioni...è stato un periodo bellissimo, Alberto (allora solo principe di Liegi, ndr ) pur non essendo la figura paterna ufficiale era dolce con lei», disse anni fa la madre di Delphine, baronessa Sybille de Selys Longchamps del legame con il re dal 1966 al 1984.

la baronesssa sybille de selys longchamps

Le nozze della Dolce Vita, i fiori d'arancio di Alberto e della bellissima italiana Paola avevano consegnato al mondo l'immagine da rotocalco di una coppia felice, vitale per un Paese storicamente diviso: «Ci sono poche cose che uniscono quanto un re, un Paese diviso come il Belgio, tra fiamminghi e valloni», ha scritto Jeremy Paxman nel suo «On Royalty».

Tanto più che il percorso del Belgio, nel dopoguerra, fu travagliato: Leopoldo, padre di Alberto, messo in discussione per le scelte durante l'occupazione, nel 1951 abdicò a favore del primogenito Baldovino che sarà re dei Belgi con Fabiola fino al 1993, al regno di Alberto e Paola.

delphine boel

Le prime voci di una figlia illegittima circolarono su una rivista satirica, e riemersero poi in una biografia reale. Si pensò anche a pettegolezzi diffusi da sostenitori dell'indipendenza fiamminga per imbarazzare la monarchia. Finché nel 1999 il re confessò una «lunga crisi coniugale, poi superata». Ora Delphine non è più solo il frutto della crisi, ma principessa di Saxe-Coburgo Gotha. «La famiglia reale belga è imparentata solo alla lontana con quella britannica - dice al Corriere da Londra lo storico Hugo Vickers -. Ma in ogni caso sì, Delphine ora è imparentata anche con Elisabetta II, ma in fondo per diritto di sangue lo era già».

