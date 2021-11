LA PRINCIPESSA DELLE MINCHIATE – AL PROCESSO DI LONDRA CONTRO IL “DAILY MAIL” STANNO VENENDO FUORI TUTTE LE STRONZATE RACCONTATE DA MEGHAN MARKLE CHE, ORA, HA DOVUTO AMMETTERE DI AVER “SVIATO” LA GIUSTIZIA BRITANNICA CON UNA SERIE DI “DIMENTICANZE”: NON SOLO HA COLLABORATO ALLA STESURA DEL LIBRO “FINDING FREEDOM”, MA SAPEVA CHE LA FAMOSA LETTERA AL PADRE SAREBBE STATA PUBBLICATA. IL PROCESSO SULLA PRIVACY POTREBBE ESSERE RIAPERTO E LA DUCHESSA RISCHIA DI ESSERE INCRIMINATA PER…

Luigi Ippolito per www.corriere.it

meghan markle 3

Ma allora aveva ragione Piers Morgan, il giornalista-polemista suo acerrimo nemico, che aveva ribattezzato Meghan Markle la «Principessa Pinocchio»? Perché al processo di Londra sulla sua privacy violata stanno venendo fuori tutte le bugie raccontate dalla moglie del principe Harry: o meglio, le «dimenticanze», come le chiama lei. Ieri la duchessa di Sussex ha dovuto ammettere di aver “sviato” la giustizia britannica, anche se in maniera «non intenzionale»: uno sviluppo clamoroso, che potrebbe essere gravido di conseguenze.

thomas markle 3

La «confessione» scritta è arrivata durante il procedimento d’appello con cui il Daily Mail sta cercando di ribaltare la sentenza di un giudice dell’Alta Corte, che aveva condannato in primo grado il giornale inglese per violazione della privacy dopo la pubblicazione di una lettera indirizzata da Meghan a suo padre: una sentenza che era stata deplorata da più parti come un giorno buio per la libertà di stampa.

thomas e meghan markle

Ma adesso si scopre che Meghan aveva nascosto la verità quando aveva più volte affermato di non aver collaborato alla stesura di Finding Freedom, l’esplosivo libro che raccontava la versione di Harry e Meghan sulla Megxit, ossia la rottura con la famiglia reale. In realtà, la duchessa aveva dato meticolose istruzioni al suo addetto stampa riguardo alle informazioni da fornire agli autori del volume.

meghan markle e il principe harry 4

In più, è emerso che Meghan aveva scritto quella famosa lettera al padre, pubblicata dal Daily Mail, con la precisa consapevolezza che sarebbe stata resa nota: e per questo aveva scelto con cura ogni parola, in modo da “toccare le corde del cuore” del pubblico. Sono tutti elementi che fanno pensare che il processo sulla privacy violata verrà riaperto (perché il giudice di primo grado aveva emesso una sentenza sommaria, senza neppure andare al dibattimento): e in quel caso Harry e Meghan potrebbero essere chiamati a testimoniare di persona, sotto giuramento.

meghan markle col padre thomas

La duchessa rischia così addirittura di essere incriminata per spergiuro: uno scenario da incubo per tutta la famiglia reale, che dimostra la leggerezza di Harry e Meghan per essersi impegolati in una battaglia legale contro un giornale.

Ma anche se non si arrivasse a questo, la credibilità dei duchi di Sussex ne esce definitivamente minata: già buona parte delle storie che avevano raccontato nell’intervista tv a Oprah Winfrey si era rivelata senza fondamento, adesso si scopre che sono capaci perfino di mentire ai giudici. Non è poco, per una coppia che dall’esilio dorato in California ama pontificare sulle fake news dei media: medice, cura te ipsum, verrebbe da dire.

MEGHAN MARKLE harry e meghan 2 il principe harry e meghan amrkle su time 4 il principe harry e meghan markle meghan markle e il principe harry 2 meghan markle e il principe harry 1 thomas markle con la figlia meghan meghan markle e il principe harry 3 meghan markle e il principe harry 5 harry e meghan 1