PRINCIPESSA STUPEFACENTE! - LE BOMBONIERE DEL PRIMO MATRIMONIO DI MEGHAN MARKLE ERANO PACCHETTINI CHE CONTENEVANO MARIJUANA! - IMPERDIBILI ANEDDOTI SU HARRY E LA MOGLIETTINA TRATTI DAL LIBRO DI VITTORIO SABADIN: “DOPO AVERLA CONOSCIUTA, IL PRINCIPE RIMASE COLPITO DAL FATTO CHE NON AVEVA PAURA DI ANDARE A FARE LA PIPÌ NEI BOSCHI” - “MEGHAN FU INGAGGIATA PER LA SERIE SUITS PERCHÉ NON ERA ABBASTANZA BELLA DA RUBARE LA SCENA ALLE PROTAGONISTE…”

Da www.liberoquotidiano.it

VITTORIO SABADIN LA GUERRA DEI WINDSOR

Giorgio Dell’Arti ha raccolto sul Fatto Quotidiano una serie di aneddoti su Meghan Markle e il principe Harry, tratti dal libro “La guerra dei Windsor” scritto da Vittorio Sabadin. Ovviamente i più curiosi riguardano l’ex attrice: “Harry, dopo aver conosciuto Meghan, rimase colpito dal fatto che Meghan non aveva paura di andare a fare pipì nei boschi”. Sarà questa una delle qualità che ha rapito il principe, che pare che a suo tempo abbia rifiutato le avance di Cameron Diaz.

Sì, proprio lei, l’attrice di Serie A biondissima e bellissima: “Chiese al principe Harry il numero di telefono. Lui non glielo diede”. E a proposito di telefono, pare che quello di Meghan non squillasse mai prima della serie Suits che le ha regalato grande notorietà: “Fece l’hostess in un ristorante, poi andò a confezionare pacchi in un negozio, infine, grazie alla bella calligrafia, venne assunta per vergare cartoncini di invito ai matrimoni e alle feste di Hollywood. Ingaggiata in Suits soprattutto perché non abbastanza bella da rubare la scena alle protagoniste”.

matrimonio harry e meghan markle 1

E poi ancora un aneddoto curioso sulla marijuana: “Le bomboniere del primo matrimonio di Meghan con Trevor Engelsson erano pacchettini su cui era scritto ‘Shh’ e che contenevano spliff di marijuana”. Ma com’è finito il matrimonio con Trevor? “Lo lasciò dopo il matrimonio di Suits: fede infilata in una busta e spedita per posta in California”.

meghan markle e trevor engelson 1 LE PRIME NOZZE DI MEGHAN MARKLE CON TREVOR Engelson meghan markle e trevor engelson 1 1 meghan markle con l ex marito trevor engelson le scene di sesso di meghan markle in suits principe harry meghan markle le scene di sesso di meghan markle in suits meghan markle scene di sesso in suits meghan markle scene di sesso in suits il certificato di matrimonio di harry e meghan markle meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william la regina elisabetta alla cerimonia di londra matrimonio harry e meghan il principe harry harry e meghan by osho Harry e Meghan Blackingham Palace video chiamata di meghan markle a james corden 1 intervista cbs oprah a meghan and harry (foto 3) harry e meghan con oprah harry e meghan intervista a oprah winfrey meghan markle frigna da oprah famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle matrimonio harry e meghan markle 2