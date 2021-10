7 ott 2021 13:47

PRINCIPESSE DE CHE? “OGGI” SCODELLA LE PROVE DELLA DISCENDENZA MENO NOBILE DELLE TRE SORELLE HAILE SELASSIE: IL PADRE NON SAREBBE NIPOTE DEL NEGUS MA FIGLIO DI BENIAMINO BISSIRI, ALL’EPOCA NEL PALAZZO IMPERIALE - NELLE INCHIESTE PER LE VARIE VICENDE GIUDIZIARIE SI PARLA SOLO DI GIULIO BISSIRI, NON DEL NIPOTE DEL NEGUS. E POI C’È IL MISTERO SUL MANCATO RISARCIMENTO DA PARTE DEL GOVERNO ETIOPE CHE…