Sono arrivati da tutto il mondo per partecipare al primo congresso del Movimento dei russofili. Centoventi «amici di Putin» di diverse estrazioni e dai mestieri più diversi, volati a Mosca per l’incontro del movimento nella sala vetrata del Museo statale Pushkin.

Tra loro l’attore americano Steven Seagal, Pierre de Gaulle, nipote dello statista francese, e persino una principessa italiana e studiosa di Tolkien, Vittoria Alliata di Villafranca.

«Sono qui per promuovere la pace e l'amicizia e credo che questo conflitto sia stato provocato e causato da interessi anglosassoni. Penso che stia mettendo il mondo in grave pericolo, e sono qui per combatterlo», ha detto al Guardian Pierre de Gaulle, relatore al convegno.

Le posizioni del giovane de Gaulle hanno già suscitato molte polemiche. Il mese scorso a Le Parisien , ha detto che «l'Occidente ha purtroppo lasciato che Zelensky, i suoi oligarchi e gruppi militari neonazisti si chiudessero in una spirale di guerra»

Yves de Gaulle, fratello maggiore di Pierre, ha preso le distanze, precisando che le opinioni di suo fratello «non riguardano nessuno tranne lui, Non me, non la nostra famiglia e ancor meno il generale».

Nikolay Malinov, ex membro del parlamento bulgaro che ora è sotto sanzioni statunitensi, ha aperto l'evento dicendo che era giunto il momento per le «forze della luce di sconfiggere le forze dell'oscurità».

Sul palco, vestito di nero, è salito Steven Seagal, star delle arti marziali, nominato rappresentante speciale per i legami culturali tra Russia e Stati Uniti. «Sono 100% russofilo e 1 milione% russo», ha detto senza esitazioni.

Al meeting dei russofili c’era anche Sergei Lavrov, ministro degli Esteri, che ha dato un imprimatur ufficiale all’incontro, un sigillo di ufficialità. […]

Tra i sostenitori di Putin la principessa siciliana Vittoria Alliata di Villafranca, nobildonna siciliana di 73 anni, studiosa del mondo arabo, nota in Italia soprattutto come prima traduttrice in italiano di Tolkien. Afferma di aver combattuto l'Opus Dei e la mafia per reclamare il suo palazzo di famiglia a Bagheria, dove ha detto che i produttori cinematografici stavano girando un remake moderno del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo.

In un discorso ha definito la «russofobia» una delle «molte versioni della colonizzazione» e l'ha collegata allo sbarco degli Stati Uniti in Sicilia durante la seconda guerra mondiale, che ha definito un pretesto per la diffusione dell'influenza di Washington. «È stata la prima Isis», ha detto.

