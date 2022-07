PRINCIPI NON SI NASCE - ALLA FINALE DI WIMBLEDON, IL PRINCIPE GEORGE HA RUBATO LA SCENA CON LE SUE SMORFIE CHE HANNO FATTO IL GIRO DEL MONDO - TRA LINGUACCE, MANI IN FACCIA E PURE UNA "SCACCOLATA", IL FIGLIO DI WILLIAM E KATE È STATO IL PROTAGONISTA INDISCUSSO TRA GLI SPETTATORI DELLA FINALE DEL TORNEO DI TENNIS…

le smorfie del principe george alla finale di wimbledon

Da www.elle.com

Poche settimane dopo le espressioni del principe Louis che sono diventate virali durante le celebrazione del Trooping The Colour, un altro baby royal ruba la scena a un evento ufficiale. Questa volta si tratta del principe George, il figlio maggiore di William e Kate, che si è esibito in una serie di facce indimenticabili durante la finale maschile del torneo di Wimbledon 2022. E tutto l'aplomb dei duchi di Cambridge nulla ho potuto contro la naturalezza del bambino di otto anni.

Il principe William e Kate Middleton hanno presenziato domenica 10 luglio al torneo per la finale in cui Novak Djokovic ha vinto il suo settimo campionato di Wimbledon in singolare, dopo una partita di tre ore contro Nick Kyrgios. Match sofferto e vissuto in prima persona anche dai royals, seduti con un'ottima visuale nella zona a loro riservata. Se William, ma soprattutto Kate Middleton, sono grandi appassionati di tennis e le loro espressioni coinvolte ogni volta la dicono lunga, anche il principe George non sembra essere da meno.

Al suo esordio a Wimbledon, George ha indossato un completo giacca e cravatta, ricordando moltissimo quegli scatti in cui suo padre William assiste insieme a Lady Diana al torneo nel 1991. A cambiare è però l'attitudine. Se William era piuttosto composto, il principino George si è scatenato in una serie di espressioni esilaranti. Viso contratto in una smorfia di preoccupazione, poi una risata divertita con i denti un po' digrignati per la tensione.

Il piccolo di casa ha fatto molte domande sul match ai genitori per poi esibirsi in linguacce e coprirsi il volto per il troppo coinvolgimento. Infine baby George è stato immortalato mentre si toccava il naso, disubbidendo categoricamente alle regole di buon comportamento royal.

In pochissimo tempo, le immagini che lo ritraggono hanno fatto il giro del mondo diventando virali. Nel frattempo, al concludersi del match, Kate Middleton in qualità di patron dell'All England Club ha consegnato la coppa a Djokovic e successivamente la famiglia reale si è riunita per congratularsi col campione. Qui, il tennista ha offerto a George la coppa regalandoci un atro sorriso quando il principe William ha sudato freddo, implorando il figlio di non far cadere il trofeo. Tutto è bene quel che finisce bene e mettendo il premio in salvo, George ha concluso con onore il suo esordio a Wimbledon.