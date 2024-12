NEL PROCESSO DI APPELLO BIS CHIESTA LA CONFERMA DELLA CONDANNA A TRE ANNI DI CARCERE PER ANASTASIYA, LA RAGAZZA DI LUCA SACCHI! PER LA MORTE DEL RAGAZZO ROMANO UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA ALLA TESTA NEL 2019 DURANTE UN TENTATIVO DI ACQUISTO DI DROGA LA CASSAZIONE NEL MAGGIO SCORSO HA RESO DEFINITIVA LA CONDANNA A 27 ANNI PER VALERIO DEL GROSSO, AUTORE MATERIALE DELL'OMICIDIO…

LUCA SACCHI E ANASTASIA KYLEMNIK

(ANSA) - La conferma della condanna a tre anni di carcere per Anastasiya Kylemnyk, per violazione della legge sugli stupefacenti, e riportare la pena a 25 ani per Marcello De Propris e a 24 anni per Paolo Pirino.

E' quanto sollecitato dal pg della Corte d'Appello di Roma nel processo di Appello bis per la vicenda dell'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 in strada durante un tentativo di acquisto di droga. Per questo episodio la Cassazione nel maggio scorso ha reso definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio. La sentenza del nuovo processo di appello è attesa per il 10 dicembre.

