CON IL PROCESSO HEARD-DEPP SIAMO ALLE SOLITE: OGNUNO STIRACCHIA LA VERITÀ PER DIFENDERE LA PROPRIA PARROCCHIETTA – MATTIA FELTRI: “I NEMICI DEL METOO ESULTANO E I SOSTENITORI SI AFFLIGGONO E PROTESTANO, MA SICCOME LA QUESTIONE È SERIA, SE FOSSE UN DIBATTITO SERIO IL PROCESSO NON L'AVREBBE SPOSTATO DI UN MILLIMETRO, NÉ CON UN VERDETTO NÉ CON L'ALTRO” – “DEL PROCESSO IN SÉ NON IMPORTAVA PIÙ A NESSUNO, IMPORTAVA DEL PROCESSO IN FUNZIONE DI UNA GENERALE BATTAGLIA DI GIUSTIZIA, O PIÙ PRECISAMENTE DI UNA GENERALE E CIECA VENDETTA…”

MATTIA FELTRI

Mattia Feltri per “La Stampa”

Imperversa una domanda: la vittoria in tribunale di Johnny Depp contro Amber Heard, segna la fine del #metoo?

Ma quello che mi domando io è se esista una risposta giusta a una domanda sbagliatissima.

Il processo serviva a stabilire se Heard avesse diffamato Depp dandogli del violento, ed è diventato un giudizio universale sugli uomini e sulle donne, se gli uomini accusati siano tutti colpevoli, ovvero porci maneschi prevaricatori, e le donne accusatrici tutte vittime, ovvero succubi di una cultura brutale e bestiale.

O, all'opposto, se tutti gli uomini accusati siano diffamati e se tutte le donne accusatrici siano infide bugiarde. Ha vinto Depp, e la sua assoluzione è l'assoluzione di tutti gli altri? E ha perso Heard, e la sua condanna è la condanna a tutte le altre?

amber heard

Il dibattito dimostra quanto sia posta male la questione, quanto pretendano una parte e l'altra, rappresentate da cortei di supporter con cartelli e cori fuori dal palazzo di giustizia, una resa dei conti spietata, e non per quello che si è fatto, ma per quello che si è e si simboleggia, per nascita, per classe sociale, per genere, per colore della pelle. Un approccio filosofico che abbiamo ben visto, qui in Europa, nel Novecento.

johnny depp a processo

I nemici del #metoo esultano e i sostenitori si affliggono e protestano, ma siccome la questione è seria, se fosse un dibattito serio il processo non l'avrebbe spostato di un millimetro, né con un verdetto né con l'altro. Del processo in sé a un certo punto non importava più a nessuno, importava del processo in funzione di una generale battaglia di giustizia, o più precisamente di una generale e cieca vendetta.

amber heard johnny depp meme 4 amber heard al processo in virginia 7 amber heard piange in tribunale meme amber heard johnny depp meme 2 kate moss giura prima di testimoniare Amber Heard 3 amber heard al processo in virginia 2 Johnny Depp e Kate Moss Tweet su Camille Vazquez Tweet su Camille Vazquez 3 Johnny Depp Avvocato Camille Vasquez 2 Amber Heard in tribunale in Virginia Il dito fasciato di Johnny Depp Johnny Depp in tribunale in Virginia Avvocato Camille Vasquez Lo psichiatra David Spiegel Kate Moss testimonia al processo Depp Heard amber heard 2