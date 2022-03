11 mar 2022 15:18

UN PROCESSO IN PUNTA DI PENNA - PER I PM, ALBERTO TARALLO AVREBBE FALSIFICATO TESTAMENTO E LETTERE DI TEODOSIO LOSITO CHE SI È IMPICCATO AI PRIMI DI GENNAIO 2019 NELLA VILLA DI ZAGAROLO - E IERI DAVANTI AL RIESAME UNO SCONTRO SULLA CALLIGRAFIA PRESENTE DEI DOCUMENTI: IN DISCUSSIONE LE “C” A “CONCHIGLIA”, LE “A” DISEGNATE “CON MOVIMENTO ARROTOLATO” E PERFINO CERTE “O”, TRASFORMATE IN STRUMENTO DELL'ACCUSA PER DIMOSTRARE CHE TESTAMENTO E LETTERE DI LOSITO SONO FASULLE. MA ALL'ORIZZONTE SI PROFILA UN'ARCHIVIAZIONE PER L'IPOTESI DI ISTIGAZIONE AL SUICIDIO…