Estratto dell’articolo di Erika Chilelli per “il Messaggero”

Lo chiamavano il signore dei diamanti […] Maurizio Sacchi, 67 anni, amministratore delegato della Diamond Private Investment (Dpi spa), specializzata nella vendita di pietre preziose. Dal commercio dei diamanti, la società avrebbe guadagnato cifre da capogiro: 99 milioni e 413 mila euro. Un profitto, però, ottenuto secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, riciclando denaro derivato da una serie di truffe aggravate che avevano condotto all'arresto di Sacchi, il 3 luglio del 2020, all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre tornava da un viaggio.

Tra le oltre seicento vittime del raggiro anche il cantante Vasco Rossi, la conduttrice Federica Panicucci, la showgirl Simona Tagli e l'industriale Diana Bracco. Ora l'imprenditore è imputato davanti al Tribunale di Roma per autoriciclaggio, la prossima udienza si terrà il 24 ottobre. La Procura gli contesta anche l'accusa di truffa in un procedimento separato in cui ci sono altri imputati.

[…] Le indagini […] hanno visto coinvolte 73 persone e molti istituti bancari, che […] compravano dalla Diamond Business spa e dalla Diamond Private per poi rivendere i diamanti a prezzi molto più alti.

[…] Sacchi utilizzava la Dpi spa «per commercializzare diamanti a prezzi esorbitanti, in molti casi con la complicità delle banche […] attraverso le quali i prodotti venivano pubblicizzati in maniera ingannevole». […] Attualmente Sacchi è libero, ma i suoi beni sono ancora sotto sequestro: si parla di oltre 700 milioni di euro, quote societarie e attività finanziare per oltre 34 milioni di euro. […]

