6 mag 2022 13:17

A PROCESSO PER STALKING CI VANNO PURE LE DONNE - UNA 45ENNE ROMANA HA TORMENTATO PER TRE ANNI LA EX SUOCERA ULTRASETTANTENNE, SUA VICINA DI CASA IN UN PALAZZO A TOR BELLA MONACA: PUGNI CONTINUI CONTRO LA PARETE, IL CANCELLO D'INGRESSO SBATTUTO, INSULTI COME "DEVI MORIRE DI INFARTO", "DEVI ANDARE DENTRO UNA CASSA DA MORTO", "PORTI IL PANNOLONE" - LA VITTIMA ERA COSTRETTA A VIVERE NELL'ANSIA E AD ANDARE IN CURA DA UNO SPECIALISTA...