LA PROCURA DI BOLOGNA HA APERTO UN FASCICOLO CONTRO IGNOTI PER OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI MICHELE MERLO, IL CANTANTE 28ENNE DI “AMICI” STRONCATO DA UNA EMORRAGIA CEREBRALE SCATENATA DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE – ERA STATO RIMANDATO A CASA DALL’OSPEDALE DI VERGATO E ORA I GENITORI HANNO DEPOSITATO UNA DENUNCIA E CHIESTO IL SEQUESTRO DELLA SALMA E DELLE CARTELLE CLINICHE – LA MAMMA: “DOVRAI DARCI LA FORZA PER ANDARE AVANTI…”

Annalisa Grandi per "www.corriere.it"

michele merlo 6

Vogliono capire cosa sia davvero successo, vogliono che la magistratura indaghi, i genitori di Michele Merlo, il cantante di «Amici» stroncato da una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante a soli 28 anni. Vogliono che i magistrati «verifichino se vi siano starti errori o omissioni» prima del ricovero all’ospedale Maggiore, che «abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio».

E la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. A comunicarlo il procuratore capo Giuseppe Amato che ha spiegato che si tratta di un passaggio necessario per far sì che venga effettuata l’autopsia e «che vengano svolte le attività investigative connesse».

post instagram michele merlo

Insieme ai loro consulenti legali la madre e il padre di Michele hanno depositato una denuncia e chiesto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Domenico Merlo, papà di Michele, ha raccontato che il figlio «si sentiva male da giorni» e che era già andato in ospedale, al pronto soccorso di Vergato, ma lì probabilmente i sintomi erano stati confusi con una semplice forma influenzale ed era stato rimandato a casa con la sola prescrizione dell’antibiotico.

Proprio Michele in un messaggio alla fidanzata Luna si sarebbe lamentato del trattamento ricevuto: «Mi dicono che intaso il Pronto Soccorso per due placche in gola» le avrebbe scritto. La famiglia ora vuole capire se quella diagnosi sbagliata possa aver di fatto causato la morte dell’ex cantante di «Amici».

michele merlo 7

Intanto è già stata aperta una indagine interna della Ausl.

Intanto proprio mamma Katia affida ai social tutto il suo dolore per la morte del figlio: «Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù - scrive, per poi aggiungere - Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare». Resta intanto da definire la data dei funerali di Michele, che verranno celebrati solo dopo l’autopsia e dopo che la magistratura avrà valutato «quali azioni intraprendere» fanno sapere i legali della famiglia del 28enne.

michele merlo 3 michele merlo 5 michele merlo 4 michele merlo 2 michele merlo 1