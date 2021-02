17 feb 2021 16:48

LA PROCURA CHIEDE 5 ANNI DI RECLUSIONE PER NICHI VENDOLA - L'EX PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA È ACCUSATO DI CONCUSSIONE AGGRAVATA IN CONCORSO NELL'AMBITO DEL PROCESSO CHIAMATO "AMBIENTE SVENDUTO" PER IL PRESUNTO DISASTRO AMBIENTALE DELL'ILVA NEGLI ANNI DI GESTIONE DELLA FAMIGLIA RIVA - AVREBBE ESERCITATO PRESSIONI SULL'ALLORA DG DI ARPA PUGLIA PER FAR "AMMORBIDIRE" LA POSIZIONE DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELLE EMISSIONI NOCIVE