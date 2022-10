27 ott 2022 09:54

LA PROCURA DI MILANO CHIEDE DI ARCHIVIARE L'ACCUSA DI DETENZIONE DI 100 GRAMMI DI COCAINA CONTESTATA AD ALBERTO GENOVESE, GIÀ CONDANNATO A 8 ANNI E 4 MESI PER DUE CASI DI PRESUNTE VIOLENZE SESSUALI CON USO DI DROGHE: PER I PM LA DROGA ERA DESTINATA AL SOLO USO PERSONALE E NON PER SPACCIO - L'ACCUSA ERA EMERSA DA UN'INCHIESTA MOLTO PIÙ AMPIA CHE LO SCORSO MAGGIO AVEVA PORTATO A 31 MISURE CAUTELARI SU NARCOTRAFFICO E RICICLAGGIO IN OPERE D'ARTE…