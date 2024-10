LA PROCURA DI MILANO NON MOLLA LA “PITONESSA”: I PM RIBADISCONO LA RICHIESTA DI PROCESSO PER DANIELA SANTANCHÈ, ACCUSATA DI FALSO IN BILANCIO PER IL CASO VISIBILIA (INSIEME AL COMPAGNO DMITRI KUNZ, L’EX CANIO MAZZARO, LA SORELLA, FIORELLA GARNERO) – I PM: “TUTTI SAPEVANO DELL’IRREGOLARITÀ NEI CONTI E HANNO TACIUTO”

(ANSA) - La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l'udienza preliminare, hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di FdI ha dismesso le cariche.

L'ipotesi di reato riguarda la contestata falsificazione dei bilanci di esercizio al 2016 al 2022 per Visibilia Editore spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl in liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice srl. Secondo l'accusa, "la corretta formazione dei bilanci avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore spa a far data dal bilancio 2016, per Visibilia srl a far data dal bilancio 2014 e per Visibilia Editrice srl a far data dal bilancio 2021".

Nell'udienza preliminare tre piccoli risparmiatori sono stati ammessi come parte civile e tre imputati, tra cui Visibilia Editore e Visibila srl, hanno chiesto di patteggiare. Quindi la richiesta di rinvio a giudizio è per 16. I pm Gravina e Luzi nel loro intervento hanno spiegato che l'indagine è partita dalla denuncia in sede civile degli azionisti di minoranza, tra cui l'imprenditore Giuseppe Zeno, assistiti dall'avvocato Antonio Piantadosi. Nelle prossime udienze parleranno le parti civili e le difese. La decisione del gup Anna Magelli dovrebbe arrivare il 26 novembre.

(ANSA) - "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto", compresa Daniela Santanchè, in relazione alle presunte irregolarità sui conti. Lo hanno affermato, da quanto si è saputo, i pm di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi nel loro intervento nell'udienza preliminare, a porte chiuse, con cui hanno ribadito la richiesta di processo per falso in bilancio per la ministra del Turismo e altri imputati per il caso Visibilia.

