30 ott 2020 15:20

IL PROF NON LO FREGHI - UNA DOCENTE DI LATINO E GRECO DI SCAFATI, IN PROVINCIA DI SALERNO, FA BENDARE UNA STUDENTESSA PRIMA DI INIZIARE L’INTERROGAZIONE A DISTANZA: COSÌ ERA SICURA CHE NON SBIRCIASSE! MA LO SCREENSHOT DELLA RAGAZZA È INIZIATO A CIRCOLARE TRA STUDENTI E RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO, CHE HANNO SEGNALATO TUTTO ALLA PRESIDE…