LA VARIANTE INDIANA E' ARRIVATA A ROMA: E' STATA TROVATA IN ALMENO UNO DEI PASSEGGERI ATTERRATI IERI A FIUMICINO - PER GLI ALTRI POSITIVI (23 IN TUTTO) SONO IN CORSO LE INDAGINI - MA COME E' POSSIBILE CHE UN NUMERO COSI' ALTO DI VIAGGIATORI, TUTTI PARTITI DOPO UN TAMPONE NEGATIVO DA NEW DELHI, SIANO ARRIVATI A ROMA POSITIVI? ALCUNI HANNO CONFESSATO DI AVER ACQUISTATO CERTIFICATI FALSI AL MERCATO NERO...