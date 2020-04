LA PROFEZIA DI TRUMP: PER IL COVID AL MASSIMO 65MILA VITTIME "MOLTE MENO DEL PREVISTO". GLI ULTIMI DATI PUBBLICATI DAL 'WALL STREET JOURNAL' PARLANO DI 4.591 MORTI IN SOLE 24 ORE. UN AUMENTO CHE PORTA IL TOTALE DELLE VITTIME A 33.286 – IL PRESIDENTE USA: "GLI STATI UNITI HANNO FATTO PIÙ TEST PRO CAPITE PER IL CORONAVIRUS DI QUALSIASI ALTRO PAESE, ANCHE DELLA COREA DEL SUD"

Da rainews.it

anthony fauci donald trump

Gli Usa hanno fatto più test pro capite per il coronavirus di qualsiasi altro Paese, anche della Corea del sud: lo ha detto Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca, riferendo che i test completati sono 3,78 milioni. Il presidente ha parlato di un milione di nuovi test alla settimana. Trump ha denunciato che ci sono state "voci molto faziose tra i media e i politici che hanno diffuso informazioni false e fuorvianti" sulle carenti capacità di fare test in Usa.

Trump prevede che negli Usa i morti per coronavirus saranno circa 60-65 mila, "molti meno quindi di quelli previsti", ha detto, ricordando che le stime parlavano di una cifra tra i 100 mila e i 240 mila. "Alcuni Stati sono stati troppo duri" con le loro misure restrittive contro il coronavirus: così Trump ha risposto ad una domanda sui suoi tweet in cui ha sollecitato la "liberazione" di alcuni Stati guidati da governatori dem, come il Minnesota, il Michigan e la Virginia.

andrew cuomo donald trump

Tweet che secondo alcuni governatori, come quello di Washington, alimentano proteste di massa come quelle dei giorni scorsi. I manifestanti scesi in piazza, armati e senza rispettare le distanze sociali, contro il lockdown deciso da alcuni governatori democratici contro il coronavirus? "Li ho visti, a me sembrano persone responsabili", ha risposto il presidente.

Gli Usa aiuteranno il Messico nell'emergenza coronavirus inviando anche respiratori ha detto Trump, riferendo di aver parlato col presidente messicano. "Spero che potremo riprendere i comizi perché sono una parte importante della politica": ha detto Donald Trump, ricordando come i suoi comizi fossero seguiti da decine di migliaia di persone e abbiano contribuito al suo successo. Trump ha annunciato che terrà il discorso di apertura alla famosa accademia militare di West Point, lasciando intendere che la tradizionale cerimonia di laurea per i cadetti si terrà nonostante le restrizioni per il coronavirus.

donald trump