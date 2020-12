PRONTI A MANGIARE POLLO FRITTO O AD ANDARE A MESSA IN PATTINI? SE PENSATE CHE IN TUTTO IL MONDO LA GENTE ABBIA COME TRADIZIONE NATALIZIA QUELLA DI PRENDERE UN ALBERO E ADDOBBARLO CON LUCI E PALLINE VI SBAGLIATE DI GROSSO – DATE UN’OCCHIATA ALLE 10 USANZE PIÙ BISLACCHE CHE ACCOMPAGNANO LE FESTE: IN AUSTRIA SI AFFRONTANO I DIAVOLI IN STRADA, IN GROENLANDIA SI MANGIA PELLE DI BALENA CRUDA, IN NORVEGIA SI NASCONDONO LE SCOPE. E IN UCRAINA SI PRENDE UN RAGNO PER…

Carolina Saporiti per "www.vanityfair.it"

natale by osho

C’è chi l’albero di Natale lo fa il giorno dell’Immacolata e chi invece ama addobbare casa con anticipo. Chi al pranzo del 25 preferisce il Cenone della Vigilia, chi mette il Gesù Bambino nel presepe subito e chi aspetta la mattina di Natale, chi copre di lucine l’esterno della propria casa e chi addobba solo all’interno. Ma seppure con qualche differenza tra un posto e l’altro, molte tradizioni di Natale sono ricorrenti. Ce ne sono altre invece, di cui magari non conosciamo nemmeno l’esistenza, che sono tipiche solo di alcuni Paesi o di aree geografiche.

NATALE DPCM

In Austria per esempio l’albero lo si addobba la vigilia di Natale mentre il resto del periodo natalizio – l’avvento – viene scandito dalla corona natalizia che viene tradizionalmente preparata in casa con rami di pino e decorata con nastri, palline, cannella e scorze d’arancia e su cui poi vengono poste 4 candele, una corrispondente a ogni domenica antecedente al Natale. La tradizione vuole che ogni domenica mattina in famiglia si accenda la candela e si prepari una ricca colazione con biscotti fatti in casa.

le decorazioni di natale alla casa bianca by melania trump 20

A queste però si aggiungono molte altre tradizioni natalizie che oltre a essere specifiche di un solo Paese, sono soprattutto strane… assurde, qualcuna fa addirittura ridere, altre sembrano senza senso. In Venezuela, a Caracas le persone vanno a messa nel periodo pre natalizio con i pattini, in Norvegia nascondono le scope… Ogni cultura festeggia in modo diverso. C’è chi si affida ad altri “personaggi” rispetto a Babbo Natale per la consegna dei regali, chi addobba l’albero in maniera insolita e che addirittura cerca di scoprire il proprio destino lanciando scarpe. La cosa più bella è che a ogni tradizione corrisponde una storia, o si potrebbe dire una motivazione, che è la parte più interessante da scoprire.

giappone mangiare pollo fritto

Giappone: mangiare pollo fritto

Altro che tacchino di Natale, molti giapponesi preferiscono il Kentucky Fried Chicken per la cena di Natale. È così popolare che di solito è necessario addirittura prenotare con anticipo se si vuole mangiare da KFC il 25 di dicembre. Non solo, per tutto il periodo natalizio la statua del Colonel Sanders fuori dai locali viene vestita come Babbo Natale e il pollo viene servito in una confezione speciale natalizia. La domanda è così alta che hanno creato la possibilità di ordinare in anticipo online.

Norvegia: si nascondono le scope

norvegia si nascondono le scope

In Norvegia la vigilia di Natale è il giorno in cui streghe e spiriti maligni girano per le strade. Per questo motivo i norvegesi, il 24 sera, prima di andare a letto, nascondono tutte le loro scope, così da scoraggiare le streghe a rubarle per volare.

Venezuela: a messa con i pattini

A Caracas, capitale del Venezuela, nelle settimane che precedono il Natale, i fedeli partecipano a una funzione quotidiana chiamata Misa de Aguinaldo (la messa di prima mattina) e ci vanno con i pattini a rotelle. Ed è così comune che molte strade rimangono chiuse al traffico fino alle 8 del mattino per garantire sicurezza ai fedeli.

austria affrontare i demoni in strada

Austria: affrontare i demoni in strada

Si chiamano Krampus e sono creature mostruose che fanno la controparte di San Nicola che avrebbero il compito di punire i bambini cattivi prima di Natale. La sera del 5 dicembre per le strade o nelle piazze delle città austriache uomini travestiti con abiti di pelliccia, maschere di demoni e campanacci al collo vagano alla ricerca dei bambini disobbedienti.

Catalogna: ceppo di Natale

Si chiama Tiò ed è un ceppo di legno con gambe, occhi, bocca e il berretto catalano rossa. Il Tiò arriva nelle case il giorno dell’Immacolata e viene nutrito fino alla vigilia, quando i bambini muniti di un bastoncino di legno cantano una filastrocca che invita il Tiò a “cagà”. E lui, solitamente, regala dolciumi, torroni e piccoli regali (quelli più grossi li portano i Re Magi). Il ceppo si può bruciare il giorno di Natale nel camino o salutarlo e farlo tornare l’anno successivo… è spesso il sostituto ufficiale di Babbo Natale.

catalogna il ceppo di natale

Groenlandia: una cena da dimenticare

Altro che lamentarsi per i tortelli in brodo o per la faraona al posto del tacchino… In Groenlandia le specialità di Natale sono il mattak, pelle cruda di balena con un po’ di grasso, e il kiviak che è fatto avvolgendo un piccolo uccello artico nella pelle di foca. La pelle di foca può contenere diverse centinaia di uccelli e, una volta sigillata, viene e posizionata sotto un cumulo di rocce per diversi mesi prima del Natale. Durante il periodo natalizio è tradizione dissotterrare il kiviak per poi mangiarlo rigorosamente crudo.

portogallo dare da mangiare ai morti

Guatemala: pulizie di Natale

In Guatemala le persone credono che il diavolo e gli spiriti maligni vivano negli angoli oscuri e sporchi della casa, quindi trascorrono la settimana prima di Natale a spazzare e spolverare la casa, ammucchiando tutto lo sporco accumulato fuori dalla casa. Sopra mettono un’effige del diavolo e danno poi fuoco a tutto. Questo rito si chiama La Quema del Diablo e rappresenta il bruciare il male dell’anno precedente e l’inizio di quello nuovo.

groenlandia, cena a base di pelle di balena

Ucraina: un ragno sull’albero di Natale

In Ucraina oltre alle palline, lucine e qualche decorazione “tradizionale”, sull’albero di Natale si usa mettere anche un ragno finto con la sua ragnatela. La leggenda dice una donna molto povera non avendo soldi per decorare il suo albero si svegliò la mattina di Natale e trovò l’albero ricoperto da una scintillante ragnatela. È simbolo di buon auspicio.

Portogallo: dare da mangiare ai morti

Durante la “consoda”, la festa di Natale portoghese, in alcune famiglie vengono aggiunti posti a tavola che rimarranno vuoti o meglio sono destinati ai parenti defunti. Questo sembra porterà buona fortuna alla famiglia. In alcune zone vengono lasciate anche delle briciole sul focolare per i defunti.

repubblica ceca lancio scarpa

Repubblica Ceca: lancia una scarpa e scopri il tuo destino

Il destino delle donne della Repubblica Ceca si può leggere attraverso le scarpe. La vigilia di Natale le donne single si mettono ferme dando le spalle alla porta di casa e lanciano una scarpa dietro di loro. Se atterra con la punta rivolta verso la porta significa che si sposeranno entro l’anno.

ucraina ragno albero guatemala pulizie di natale festa natalizia su zoom venezuela a messa con i pattini