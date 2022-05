5 mag 2022 10:42

PRONTI, PARTENZA E... DIETROFRONT - UN AEREO DELLA VIRGIN DA LONDRA A NEW YORK E' STATO COSTRETTO A TORNARE INDIETRO DOPO 40 MINUTI DOPO CHE IL COPILOTA HA AMMESSO DI NON AVERE I TITOLI PER VOLARE - "IN CABINA DI PILOTAGGIO LA TENSIONE SI TAGLIAVA CON IL COLTELLO. L'AEREO ERA ARRIVATO IN IRLANDA QUANDO HANNO SCOPERTO CHE IL PRIMO UFFICIALE ERA ANCORA IN ADDESTRAMENTO E..."