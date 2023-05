25 mag 2023 19:50

PRONTI PER LA PROVA COSTUME? FINALMENTE UN WEEKEND CON IL SOLE! – SABATO E DOMENICA È ATTESO BELTEMPO SU GRAN PARTE DELL'ITALIA, CON QUALCHE TEMPORALE IN MONTAGNA – MA IL VERO CALDO ESTIVO SI FARÀ ANCORA ASPETTARE. DAL NORD EUROPA SONO IN ARRIVO CORRENTI DI VENTO FRESCO CHE TERRANNO LE TEMPERATURE NON TROPPO ALTE. POI, DALLA PROSSIMA SETTIMANA…